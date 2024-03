Simona Halep, prima declarație din România după decizia de la TAS: “O să fac tot ce pot să ajung la Jocurile Olimpice”

La ora 3 de dimineață, fostul număr 1 mondial a aterizat în România. O dată cu revenirea în țară, , iar una dintre acestea este legată de Jocurile Olimpice. Sportiva a fost foarte bucuroasă la aflarea veștii și este gata să revină în tenis.

Simona Halep, prima declarație din România după decizia de la TAS

La aeroport, Simona a fost întâmpinată de câțiva fani dornici să își arate susținerea, dar și care își doreau să facă câteva fotografii. După aceea, Halep a fost întâmpinată de jurnaliști, iar sportiva s-a ținut de promisiune și a răspuns tuturor întrebărilor. Astfel, Simona Halep a dat .

Jucătoarea de tenis a apărut în fața camerelor îmbrăcată sport, în haine negre, cu un machiaj natural, cu câteva accesorii fine, cu o geantă care a susținut întreaga ținută și adidași sport de culoarea verde. Bucuroasă pentru triumful în fața , Halep susține că aștepta cu sufletul la gură această decizie.

“Am primit vestea foarte bine. A fost o veste minunată, așa cum visam. Așa a trebuit să fie. Adevărul a ieșit la suprafață. În sinea mea, mereu am știut că nu am făcut nimic și că nu am luat nicio substanță interzisă niciodată și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect. M-am bucurat foarte tare, pentru că am așteptat foarte mult acest verdict și îmi doream tare mult să fie așa”, a declarat .

Simona Halep, întâmpinată de fani în aeroport la 3 dimineața

“Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine!”

“Chris Evert a fost prima care mi-a scris un mesaj, dar și multe alte fete din circuit și le mulțumesc foarte mult. Susținerea lor a contat extrem de mult. Au crezut necondiționat în mine și acesta este un lucru deosebit. Toate mesajele au fost foarte frumoase.

Presiunea nu o să mai fie negativă în niciun sens. Le mulțumesc foarte mult pentru susținerea necondiționată, chiar a fost ceva unic. Acest lucru m-a ajutat să lupt până la capăt, să arăt adevărul. Vreau să le mulțumesc și sponsorilor mei, pentru că m-au susținut și nu au crezut nicio clipă în ceea ce s-a întâmplat. Au fost și sunt alături de mine în continuare”, a mărturisit Simona Halep.

“O să fac tot ce pot să ajung la Jocurile Olimpice”

Simona Halep vorbit și despre , unde este așteptată la jumătatea lunii martie. Fostul lider WTA susține că își dorește cu nerăbdare revenirea pe terenul de tenis, dar o să ia lucrurile pas cu pas.

“Așa îmi doresc. Dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire bună, dar ținând cont că nu am jucat un an și aproape șapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume și o să o iau pas cu pas”, .

Președintele COSR, Mihai Covaliu și-a manifestat dorința ca Simona Halep să joace la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, iar aceasta ar putea să o facă alături de Novak Djokovic. Înainte ca acest lucru să se întâmple, Halep ar trebui să adune puncte în clasament și să joace în echipa de Billie Jean King Cup.

Legat de acest lucru, Simona Halep a mărturisit că este unul dintre lucrurile pe care și le dorește în acest an și o să dea maximul pentru a avea o șansă: “Și eu îmi doresc să particip la Jocurile Olimpice. Dar sunt șanse minime, pentru că nu sunt în clasament. Dacă voi reuși până atunci să joc câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Nu am plănuit nimic până acum, totul este o opțiune. O să fac tot ce pot că să ajung la Olimpiadă”.

“O iau de la zero”

Decizia TAS i-a dat Simonei Halep doar o suspendare de 9 luni, de la 4 ani cât a primit inițial. Astfel că suspendarea sportivei se încheie în mod oficial în iulie 2023, atunci când jucătoarea de tenis se afla pe locul 54 WTA. În acest moment, Simona Halep nu are niciun punct în clasament, dar speră că își va recupera poziția, astfel ar putea avea șanse mai mari pentru Jocurile Olimpice.

“O să o iau de la zero, pentru că nu mai am niciun punct în clasament. Ceea ce este foarte trist, pentru că așa cum știm cu toții, decizia a fost până în iulie anul trecut. O să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul, dacă se va putea”, a spus Simona Halep.

(n.r. Vei cere daune?) “Eram foarte bucuroasă atunci când am primit decizia și când am vorbit cu toți avocații mei. Vom discuta pe parcurs acest aspect și vom face tot ce trebuie. A fost incorect tot ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus jucătoarea de tenis.

Simona Halep, despre noua echipă: “Colaborarea cu Darren a fost specială”

Simona Halep este nevoită să își contureze o nouă echipă pentru revenirea sa în tenis. Se pare că , însă australianul îl pregătește acum pe Jannik Sinner. Astfel, realizarea colaborării dintre Halep și antrenorul cu care a realizat cele mai multe în tenis să fie una dificilă.

“În acest moment nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziție să formez o echipă așa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie ușor. O să o iau pas cu pas și o să văd cât de bine pot să fac lucrurile”

Au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu a fost specială și alături de care am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg”, a declarat Simona Halep.

Simona a reacționat și legat de susținerea pe care Darren Cahill i-a arătat-o în tot acest timp: “A fost o susținere necondiționată, așa este. Am avut o relație antrenor-sportiv deosebită. M-a sfătuit, m-a învățat anumite lucruri și îi mulțumesc din suflet. Și în momentele acestea a fost foarte apropiat. Mă ajută să gestionez întoarcerea”.

Există șansa unei noi colaborări între Simona Halep și Patrick Mouratoglou?

, dar sportiva a lăsat să înțeleagă că nu va mai colabora cu antrenorul francez: “El și echipa mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenție, dar a fost o greșeală pe care am plătit-o foarte scump. A fost doar o greșeală și atât”.

Halep, despre top 10 WTA și Grand Slam-ul cu numărul 3

Simona Halep a mai discutat și despre competiția pe care o are în clasamentul WTA, dar și despre revenirea la cel mai înalt nivel. Sportiva a fost vorbit și despre al 3-lea titlu de Grand Slam care este un vis.

“Vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult, pentru că era o suferință să mă uit și să știu că nu am voie să joc, dar nivelul este unul destul de ridicat. În top 10 fetele au o putere extraordinară și joacă un tenis bun. Știu și eu cum este să fii în top 10 și tot timpul ești pregătit. Va fi greu, dar și o mare provocare pentru mine să mă apropii

Mi-ar plăcea să câștig orice trofeu de Grand Slam, dar visăm acum. Așa că trebuie să ne trezim la realitate și o să o iau pas cu pas, pentru că o să fie o întoarcere destul de dificilă

Abia revin, dar nu știu cât de puternică. Sunt împăcată sufletește, pentru că știu că nu am făcut absolut nimic, s-a și dovedit acest lucru și am foarte mulți oameni care mă apreciază și mă susțin necondiționat, iar cu ei pot să fac treabă din nou”, a mărturisit Halep.

Simona Halep, reacție după înțepăturile primite de la fosta rivală, Serena Williams

“Nu am ce să îi transmit, pentru că nu am luat nimic negativ. Fiecare este liber să declare orice își dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea. Cei care m-au susținut m-au motivat zi de zi să lupt și să arăt adevărul. Susținătorii mei au fost mult mai mulți și mult mai importanți”, a mai spus Simona Halep.

“E un vis să ajung numărul 1 mondial”

, care o vedere din nou în topul WTA, dar și despre idolul ei din sport, Gheorghe Hagi, care și-a arătat susținerea față de fostul număr 1 mondial.

“Tata mereu a avut încredere în mine, exagerată. Nu o să îl contrazic, dar va fi greu. E un vis îndepărtat să spun că o să ajung numărul 1 mondial. Am fost acolo și este deosebit să fii acolo. Dar este foarte greu.

Mulți au fost alături de mine și din nou le mulțumesc foarte mult. Da, Gheorghe Hagi a fost idolul meu ca sportiv și mă bucur că și el a crezut în nevinovăția mea”, a mai spus Simona Halep.

Sfat pentru tânăra generație din tenis

Simona Halep și-a încheiat discursul cu un mesaj frumos pentru viitori jucători de tenis: “E un moment mai dificil să dau sfaturi. Le doresc să aibă încredere în ei și să facă tot ceea ce pot ei pentru a reuși în tenis. Să respecte tenisul așa cum fac și eu și cum am făcut întotdeauna”.

