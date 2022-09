Simona Halep, divorțul anului! Alte despărțiri celebre din tenisul românesc: de la „recordmanul” Ilie Năstase la destrămarea cuplului Mariana Simionescu – Bjorn Borg

Toni Iuruc , iar numărul șapte mondial a decis să părăsească definitiv România.

Simona Halep s-a despărțit de Toni Iuruc. Marile divorțuri din tenisul românesc

după mai puțin de un an de la cununia civilă, însă nu e singurul nume mare din tenisul românesc care a recurs la acest gest.

Pentru Toni Iuruc e cu atât mai puțin o noutate, omul de afaceri fiind deja la al treilea divorț. Prima nevastă a fost un model pe nume Arina, cu care are și un copil. De cea de-a doua soție s-a despărțit cu doar câteva luni înainte să o cunoască pe Simona Halep: „Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică….De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință. Mulțumesc de înțelegere!”, a spus Toni Iuruc pentru FANATIK.

Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din tenisul mondial a fost Mariana Simionescu – Bjorn Borg. Fosta jucătoare de tenis care a activat în circuitul profesionist în perioada 1973-1980 a fost căsătorită cu cel mai mare tenismen din toate timpurile.

Fostul număr șapte mondial a divorțat de starul tenisului suedez. Mariana Simionescu a fost prima soție a lui Borg, în perioada 1980-1984. La nuntă au participat peste 4.000 de persoane. Cei doi au fost împreună în perioada 1976-1984, iar românca nu s-a mai recăsătorit niciodată.

„A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Eram atît de îndrăgostită că nici nu mai știam cum mă cheamă. Bjorn era foarte, foarte iubitor. Eram îndrăgostiți și era extraordinar. – Mariana Simionescu

Mariana Simionescu a povestit cât de dificil a fost să facă față isteriei din jurul lui Bjorg, considerat un sex-simbol: „Uneori îmi era milă de fetele acelea. Lucrurile s-au mai linistit cand ne-am casatorit pentru ca fanele lui au inteles ca nu mai e singur”.

Românca a dezmințit zvonurile în privința divorțului de Bjorg: „Au fost zvonuri cum că aș fi primit de la Bjorn 6 milioane de lire în urma divorțului. Este complet neadevărat. Nici nu-mi dau seama cum e posibil să se inventeze astfel de minciuni”.

Andrei Pavel, divorț după 20 de ani de căsnicie

Andrei Pavel este un alt nume greu din tenisul românesc care a avut probleme în viața personală. Pavel s-a căsătorit cu Simone în august 1994, la Borgholzhausen (Germania).

Andrei și Simone au trăit pentru o perioadă în Germania, apoi s-au mutat în Statele Unite ale Americii, după ce tenismenul și-a deschis o academie în Arizona.

Cei doi au decis să divorțeze în 2014, după nu mai puțin de 20 de ani de căsnicie. Au împreună doi copii, o fată și un băiat: Carolina Elena și Marius Lukas. Pavel a lăsat-o pe Simone, pentru o elevă de 23 de ani de la academia de tenis, Tamira Paszek.

Dinu Pescariu, divorț în mare secret

Fostul tensimen a divorțat prima oară în 2004 de Ileana Badiu. A avut o viață tumultoasă, fiind un bărbat vânat de majoritatea divelor din România.

În 2008 s-a recăsătorit cu Letiția, cu care s-a mutat într-o vilă de lux din Snagov. Cei doi au fost unul dintre cele mai elegante cupluri din Capitală și au împreună doi băieți: Alex (13 ani) și Ianis (10 ani).

A divorțat însă în februarie 2022, după 12 ani de căsnicie. .

Totul a fost extrem de discret, doar câțiva apropiați fiind anunțati de această decizie: „Motivul divorțului… nu s-au mai înțeles! Dinu, după problemele cu procesul penal, cu dosarul Microsoft, s-a transformat, a fost alt om. A fost foarte afectat, și-a schimbat comportamentul. Nu în bine”, au explicat pentru apropiați ai celor doi.

Ilie Năstase, campionul absolut la divorțuri și la capitolul divorțuri

Ilie Năstase a fost un nume uriaș în tenisul mondial, însă „Nasty” a făcut valuri și în viața privată, după ce a declarat că au trecut peste 1.000 de femei prin patul său: „Îmi plac femeile, iubesc femeile, e normal să mă uit după femei. Dar nu au fost atât de multe. Presa a inventat cifra asta pentru a vinde mai bine, însă au fost 300-400. Cam aşa. Oricum, ce contează, nu îmi vor da o medalie pentru asta!”, a spus fostul număr unu într-un interviu pentru Daily Mail.

Năstase a divorțat de nu mai puțin de patru ori, iar Prima soție a fost la Dominique Grazia, un model belgian, cu care are o fată: Nathalie. S-au căsătorit în 1972, când Năstase avea 26 de ani și au divorțat zece ani mai târziu.

La doi ani de divorțul de Grazia, Năstase , cu care a adoptat doi copii: Nicholas și Charlotte. Cei doi au divorțat după 14 ani, în 1998.

Amalia Teodorescu, prima soție româncă a lui Ilie Năstase

Ilie Năstase s-a căsătorit apoi cu Amalia Teodorescu în 2004 și a mai avut alte două fiice: Alessia și Emma Alexandra. Nici această căsnicie nu a rezistat probei timpului, iar cei doi au divorțat după doar șase ani.

A urmat apoi o relație tumultoasă cu vedeta mondenă Brigitte Sfăt, pe care a luat-o de nevastă în 2013. După nenumărate scandaluri și certuri, cei doi au divorțat în 2018.

Un an mai târziu, Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana Simion, care îi este și acum parteneră de viață: „S-a terminat, s-a încheiat. Nu am divorțat, cum să mai divorțez? S-a încheiat după ce mi-am retras cererea. Totul e bine, am retras, rămânem căsătoriți. Lucrurile sunt cât se poate de bune, acum. Cum m-a convins? Sunt multe de povestit”,