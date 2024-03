Simona Halep, mesaj pentru “hateri”: “Au fost foarte multe jigniri, dar unul nu mi-a spus în faţă nimic!”

Simona Halep a primit o veste extraordinară la începutul săptămânii. , iar sportiva va reveni în circuitul WTA în turneul de la Miami, peste două săptămâni.

Simona Halep, mesaj pentru “hateri”: “Le-aş mulţumi pentru că m-au motivat să lupt. Când dai de greu… “

În primul interviu acordat după vestea revenirii în circuit, , spunând că a primit foarte multe jigniri, dar toate cuvintele urâte au motivat-o să continue:

Au fost sportivi care spuneau că sunt trişoare. Am rămas dezamăgită. Credeam că vorbesc din invidie. Nimeni nu îşi imagina că voi fi numărul 1. Invidia şi răutatea există în lumea asta şi îmi pare rău că atunci când este sus, toate lumea e foarte bine.

Dar când este jos, o distruge pe persoana respectivă. Dar nu am crezut că va fi aşa. A durut foarte tare, vor rămâne urme pentru totdeauna. Eu n-am făcut nimic. Înţeleg şi frustrarea şi invidia unora.

Le-aş mulţumi pentru că m-au motivat să lupt. Când dai de greu… Eu nu am avut asemenea greutate în viaţa mea. Acum a fost ceva personal, legat de mine. E foarte greu de gestionat. Emoţional a fost un dezastru.

“Au fost foarte multe jigniri, dar niciodată în acest an şi şapte luni n-a venit în faţa mea să îmi spună ceva negativ”

Le mulţumesc că m-au motivat cu dorinţa de a arăta adevărul. Dar le mulţumesc mult mai mult celor care m-au susţinut necondiţionat. Pentru că au crezut în mine 100%, le mulţumesc mult.

Îmi place tenisul, acolo mă relaxam. Nu m-am antrenat 100%, cu toată energia de pe pământ. M-am antrenat şi am sperat. Ştiam că sunt nevinovată. Am aşteptat decizia corectă. N-a venit decât după un an şi jumătate.

Cineva mi-a spus să nu urăsc tenisul pentru această întâmplare. Nu regret că am trecut prin acest moment, tenisul rămâne pasiunea mea şi rămâne pentru totdeauna. Chiar dacă au fost foarte multe jigniri, niciodată în acest an şi şapte luni n-a venit în faţa mea să îmi spună ceva negativ.

“Au fost foarte mulţi oameni care nu m-au părăsit”

Nu şi-a cerut nimeni scuze. Dacă ei simt acest lucru şi se simt împăcaţi, ar fi frumos. Fiecare are ceea ce simte. Au fost foarte mulţi oameni care nu m-au părăsit. E unic.

Atunci când am primit scrisoarea, am avut nevoie de două-trei zile să îmi revin. Eu de obicei nu vorbesc la telefon. Atunci am sunat să îi sun pe toţi sponsorii mei, le-am explicat ceea ce se întâmplă.

Mi-au spus că nu cred ceea ce se întâmplă şi mi-au spus că vor continua contractul cu mine când revin pe teren. Să se întâmple acest lucru, a fost o uşurare. În întunericul în care eram, a apărut luminiţa”, a spus Simona Halep la Antena 3.