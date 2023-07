Simona Halep, ”rasă” din clasamentul WTA! Ce se întâmplă cu sportiva

Dubla campioană de Grand Slam în finalul lunii iunie de ”Sport Resolutions”, iar verdictul trebuia să fie anunțat în două săptămâni însă acesta întârzie să apară.

Simona Halep, scoasă din clasamentul WTA

Absența din circuit de aproape 11 luni a însemnat o ă în clasamentul WTA, Simona Halep ajungând pe locul 55. Însă veștile sunt și mai proaste, deoarece fostul lider mondial urmează să dispară de tot din ierarhia mondială.

ADVERTISEMENT

Halep mai are doar 1.000 de puncte în clasament, cele câștigate după ce s-a impus la ediția precedentă a Open-ului Canadei, însă acestea vor dispărea odată cu desfășurarea turneului din acest an (9-15 august) și astfel românca va ajunge la zero.

Sub titlul ”Simona Halep va părăsi clasamentul WTA, după ce a fost ‘ucisă’ de ITIA”, jurnaliștii de la au făcut un material despre problemele pe care le traversează jucătoarea noastră.

ADVERTISEMENT

”Când va reveni pe teren, Simona Halep va fi nevoită să adune puncte din turneele ITF sau grație unor wild-card-uri, așa cum plănuiește să facă și Caroline Wozniacki, care a decis să revină pe teren”, a scris sursa citată.

De ce se amână verdictul în cazul de dopaj

Directorul Agenției Naționale Anti-Doping, Gabriela Andreiașu, în cazul de dopaj al Simonei Halep și a precizat că toate aceste amânări se fac pentru a se lua decizia corectă.

ADVERTISEMENT

Fostul mare tenismen Ilie Năstase Simonei Halep în cazul de dopaj și consideră că fostul număr 1 a avut enorm de pierdut. El a comparat situația și scandalul în care a fost implicat cu Serena Williams și crede că toată acestă tergiversare a cazului e și din cauza avocaților sportivei.

Comentând cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep, jurnalistul Cristian Tudor Popescu este foarte sigur că dubla campioană de Grand Slam nu a ingerat în mod deliberat substanțele interzise și e gata de un .

Jurnalistul a vorbit și despre ce sancțiune așteaptă pentru fostul lider mondial și este de părere să suspendarea va fi între doi și patru ani pentru că există și , iar în cazul cel mai grav crede că sportiva are carieră încheiată.