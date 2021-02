Singurul sport la care Dinamo îi domină clar pe roș-albaștri! “Dulăii” din handbal, show în campionat

Derby-ul Dinamo – Steaua nu există doar la fotbal, ci în toate sporturile. Însă, în ultimele sezoane, Steaua domină acest derby în majoritatea sporturilor, o singură disciplină fiind tranșată clar de dinamoviști, la handbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Dulăii” din handbal fac spectacol pe plan intern, acolo unde se pregătesc de un nou titlu în Liga Națională după ce au încheiat pe primul loc din 2016 încoace. Singurul motiv pentru care Dinamo n-a fost încoronată campioană în sezonul trecut a fost pandemia, care a dus la înghețarea sezonului fără a se acorda titlurile de campioană.

Handbalul, singurul sport la care Steaua este dominată autoritar de Dinamo!

Însă, handbalul este singurul sport în care Dinamo tranșează clar duelul cu Steaua. “Dulăii” au învins marea rivală în ultima etapă disputată, pe 23 decembrie, cu scorul de 30-27. Diferența dintre cele două rivale a crescut în clasament la 21 de puncte după 14 etape disputate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo este pe primul loc cu maximum de puncte, 42, în timp ce Steaua este abia pe locul 6 cu 21 de puncte. “Dulăii” lui Constantin Ștefan evoluează și în EHF European League, acolo unde speră la calificarea în fazele superioare.

Javier Humet, transferat de Dinamo în vară de la marea rivală!

De cealaltă parte, Steaua are ca obiectiv în acest sezon calificarea într-o cupă europeană, însă echipa militarilor are nevoie de un parcurs foarte bun pe plan intern în partea secundă a campionatului pentru a prinde cupele europene.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai buni jucători ai Stelei din ultimele două sezoane, Javier Humet, s-a transferat la marea rivală în vara anului trecut, astfel că, iar în acest moment între cele două formații există și o diferență de valoare.

Dinamo, stabilă financiar la handbal! La fotbal, Cortacero n-a mai adus un ban din august

În comparație cu echipa de fotbal, la Dinamo există o stabilitate financiară importantă și, în ciuda problemelor provocate de pandemie, managerul Daniel Georgescu a dat asigurări în FANATIK că în echipa “dulăilor” va continua climatul de performanță:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“A fost un an dificil, însă pot să vă asigur că din punct de vedere financiar suntem în regulă. Am vorbit cu sponsorii, nu avem nicio problemă din punct de vedere financiar, chiar dacă nu am fost acceptați în Liga Campionilor și am avut mai puține meciuri care s-au disputat și fără fani”, a spus Daniel Georgescu pentru FANATIK.

Nu același lucru se poate spune și despre echipa de fotbal de la Dinamo, care a rezistat până acum grație efortului financiar al suporterilor din programul DDB. Pablo Cortacero nu a virat niciun euro în club de când l-a preluat, în luna august.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT