Sistemul VAR, contestat de tot mai mulţi antrenori şi oficiali din SuperLiga! Replică de la deţinătorul de drepturi: “Asta cu echipamentul second hand să înceteze!”. Exclusiv

Sistemul de arbitraj video în SuperLiga a fost anunţat cu surle şi trâmbiţe la începutul acestui sezon. El trebuia să clarifice fazele controversate din timpul meciurilor şi mulţi erau optimişti că nu vor mai putea fi discuţii odată cu implementarea sistemului.

Sistemul VAR, contestat de tot mai mulţi antrenori şi oficiali din SuperLiga!

Greşit! Pentru că după 8 etape scurse din noua stagiune, sistemul de arbitraj video a dat şi rateuri. Au fost probleme la mai multe meciuri, unele de ordin tehnic, altele cu deciziile arbitrilor, care au hotărât să nu verifice o fază controversată.

ADVERTISEMENT

Doar în ultima etapă au fost probleme cu sistemul VAR şi cu deciziile discutabile ale arbitrilor la meciurile Botoşani – Argeş, FC U Craiova – Sepsi şi Rapid – U Cluj. Tot mai mulţi antrenori se plâng de sistemul de arbitraj video din România şi despre faptul că există în continuare greşeli flagrante.

Deţinătorul de drepturi tv, replică pentru contestatari: “Asta cu echipamentul second hand aş vrea să înceteze”

Orlando Nicoară, directorul eAD, deţinătorul de drepturi tv din SuperLiga şi firma care a furnizat echipamentele pentru sistemul VAR, a dat replica în FANATIK şi a spus că cei care se plâng că sistemul VAR este “second hand” la noi ar trebui să înceteze, toate echipamentele fiind noi:

ADVERTISEMENT

“Noi am furnizat echipamentele pentru VAR. Nu noi am insistat să fie instalat sistemul. Asta cu echipamentul second hand aş vrea să înceteze. Este singurul lucru pe care pot să îl comentez eu pe subiect.

“Nu există niciun echipament second hand în materie de arbitraj video la noi”

În rest, poate să comenteze Federaţia, Liga, antrenorii, jucătorii şi cine vrea. Dar asta cu echipamentele second hand, chiar nu sunt de acord. Totul este nou şi le-am prezentat echipelor, le-am prezentat în mass-media, totul este foarte nou.

ADVERTISEMENT

Nu există niciun echipament second hand în materie de arbitraj video la noi. Cine are de comentat despre sistemul VAR, nu are decât să o facă. Nu este treaba mea. Dar ceea ce pot eu să vă asigur este că echipamentele sunt noi, de primă mână”, a spus pentru FANATIK.

Marius Croitoru: “Nu știu cine e de vină, dar uite că avem cel mai slab VAR”

Adrian Mihalcea, antrenorul Chindiei Târgovişte, s-a plâns în urmă cu câteva etape că la noi a ajuns o variantă mai ieftină a sistemului: “Ar trebui să ne ajute, dar văd că încă sunt probleme. Este o variantă ieftină a VAR-ului la noi”.

ADVERTISEMENT

Deşi echipa lui a beneficiat de VAR în ultima etapă, Marius Croitoru susţine că sistemul este inutil şi în SuperLiga este cea mai slabă variantă a arbitrajului video:

ADVERTISEMENT

„Am văzut și azi un gol, incredibil, am așteptat cu toții acest sistem și din păcate mai rău ne încurcă, nu ne ajută cu nimic, din punctul meu de vedere. Urlam toată ziua la televizor, toți oamenii de fotbal, uitați că a venit VAR-ul și iată că nu ne ajută. Nu știu cine e de vină, dar uite că avem cel mai slab VAR”, a tunat Croitoru.

Eugen Neagoe, “fiert” după meciul cu Rapid: “Noi trebuie să dăm telefon la UEFA, la FIFA, să îi întrebăm dacă dăm penalty”

a avut şi el o declaraţie dură vis-a-vis de sistemul VAR la finalul meciului Rapid – U Cluj 1-0, fiind supărat că echipa lui a fost semnalizată cu penalty după o fază analizată video, însă în urmă cu o etapă, U Cluj nu a primit penalty la o fază mai clară:

„Este o ruşine ce se întâmpă cu VAR-ul. Ba este VAR, ba nu este VAR. Probabil că nu văd bine oamenii. Ei nici măcar la reluări nu văd. Etapa trecută avem penalty clar, nu au văzut.

Acel domnn Coza care trebuia să vadă, pentru că cei 3 oameni dormeau acolo. Probabil că avea VAR nestins, aşa e o vorbă la ţară. Tot ce s-a întâmplat după minutul 70 a fost o ruşine.

În seara asta a văzut bine VAR-ul. Vede când vrea. Este o ruşine, dar nimeni nu ia nicio măsură. Se supără domnul Vassaras. Păi, supără-te! Ce să facem cu VAR-ul pentru că la fiecare etapă sunt greşeli.

Nu am văzut pe nicăieri să se stea 10 minute să se ia o decizie. Noi trebuie să dăm telefon la UEFA, la FIFA, să îi întrebăm dacă dăm penalty”, a fost reacţia antrenorului de la U Cluj.

Sistemul VAR, inaugurat în urmă cu şase ani!

Mai mulţi jucători şi antrenori sunt iritaţi de faptul că arbitrii stau foarte mult timp să analizeze fazele pentru a lua o decizie, lucru care nu se întâmplă în campionatele din vestul Europei.

Sistemul VAR a fost folosit pentru prima dată în urmă cu fix şase ani, pe data de 1 septembrie 2016 la un meci amical între Franţa şi Italia, disputat la Bari. În România, sistemul a ajuns la începutul sezonului 2022-2023 pentru meciurile din SuperLiga.