Soluție surpriză pentru postul de selecționer: „Și eu mi-aș dori să antrenez România, dar nu cu actuala conducere. Au întrebat de mine prin cineva din staff”

Fostul antrenor, printre altele, al lui FCSB și Espanyol a vorbit și despre problemele pe care le au fotbaliștii români în fotbalul modern, fiind de părere că nu depun prea mult efort.

Soluție surpriză pentru postul de selecționer

de selecționer al României, care l-ar interesa în alte împrejurări, problema principală pe care tehnicianul o întâmpină este actuala :

„Fotbalistul român nu mai are încredere și atitudine. Nu poți să joci de fiecare dată în același fel, uneori trebui să joci mai defensiv, mai contondent, dar noi ne-am obișnuit să jucăm doar cu mingea la picior, să primim mingea la picior. Poate și ca atacant ar trebui să cobori mai mult.

Campionatul românesc e la un nivel destul de jos, cred că în fiecare an a scăzut. A fost ok regula U21, dar mulți nu au jucat pe valoarea lor. La noi sunt tineri fotbaliștii la 21 de ani, iar în străinătate sunt tineri de la 18-19 ani”.

„Mă așteptam ca mulți dintre ei să plece în străinătate, să joace acolo și să joace bine și pentru naționala României. Trebuie să facem efort cu toții.

Efortul trebuia să fie mult mai mare, trebuia să te integrezi în grup, cu colegii tăi, nu mai aveai aceeași comoditate cum o aveam noi la Steaua, când ne înțelegeam doar din priviri.

Nu mi-aș fi imaginat că o să ajungă aici naționala, totuși, cred că jucătorul român e inteligent, dar prea comod”, a mai spus Costel Gâlcă, la TV .

„Toți trebuie să își asume, în frunte cu antrenorul!”

„Am văzut ultimele două meciuri ale naționalei. Am văzut doar o repriză bună, cea cu Finlanda. Mă așteptam mai mult de la jucători. Toți trebuie să-și asume, în frunte cu antrenorul, el e primul, apoi vin jucătorii.

Nu m-a căutat nimeni, au întrebat de mine, dar nu pe mine. Au întrebat pe cineva de la mine din staff dacă sunt dispus să fiu selecționer. Am spus că nu, eu nu cred în ce își dorește actuala conducere de la fotbalul românesc.

Eu am fost și cu Ionuț Lupescu și acolo o să rămân. Până vin alții, mă dau la o parte. Am primit întrebarea acum un an, încă era Mirel la națională”, .

„Nu e momentul pentru mine și cu ei nu o să merg. Și eu mi-aș dori să antrenez România, dar nu cu actuala conducere. Eu am fost cu un om și nu pot să aleg altă tabără.

Aș fi mândru să antrenez echipa națională, dar nu acum. Nu știu ce a făcut Mihai Stoichiță până acum. A făcut ceva la U21 și la U19, dar cea mai importantă e echipa națională”, a mai spus antrenorul.