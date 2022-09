Sorana Cîrstea, diva tenisului din România. Totul despre rivalitatea cu Simona Halep, relația cu fiul lui Ion Țiriac și pasiunea pentru modă. Foto

La 7 aprilie 1990, în Bucureștiul care își trăia primele luni de libertate după căderea comunismului, se năștea Sorana Mihaela Cîrstea, cea care avea să fie pentru mulți ani una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din țara noastră. La 4 ani, mama ei a decis să o îndrume spre tenis și așa România a putut avea o sportivă de top. Beneficiind și de atuul frumuseții sale, , iar în jurul ei au roit tot timpul sponsorii importanți.

Sorana Cîrstea, diva tenisului românesc, și-a făcut debutul în… sporturile de contact

Puțină lume știe însă că în copilărie Sorana Cîrstea a practicat pe lângă tenis și sporturi de contact. Timp de 5 ani, pe când era încă o puștoaică ce își căuta drumul în viață, ea își împărțea timpul liber între tenis și antrenamentele la sală. În ciuda faptului că la 11 ani a fost selectată în lotul național de arte marțiale, Sorana a decis în cele din urmă că este mult mai fericită atunci când are racheta în mână. Și, privind cariera fantastică în tenis, alegerea pare cea corectă.

În timpul junioratului, Sorana Cîrstea a fost printre cele mai bune 10 jucătoare la categoria sa de vârstă, iar momentul care i-a arătat clar calea pe care o are de urmat a fost când a câștigat Orange Bowl în 2003, unul dintre cele mai importante turnee la acest nivel. Un an mai târziu s-a impus și la Campionatele Mondiale, iar aceste momente i-au rămas întipărite în memorie. De altfel, Sorana le amintește mereu ca fiind cele mai plăcute momente din cariera sa, deoarece ”a fost o bucurie pură, de copil nevinovat”.

Sorana Cîrstea, în Top 100 WTA la 17 ani

Cîrstea a devenit jucătoare profesionistă la sfârșitul anului 2006 și a fost, alături de Simona Halep și Raluca Olaru, primele care aprindeau speranța că tenisul românesc reînvie după o perioadă foarte bună în care le-am avut pe Ruxandra Dragomir și Irina Spîrlea.

Plecată în această călătorie doar cu susținerea părinților, Sorana a reușit să pătrundă în Top 100 WTA la 17 ani, iar în anul următor era deja între cele mai bune 30 de jucătoare. Cea mai bună clasare a sa, locul 21, s-a înregistrat la 12 august 2013. La nivel de seniori, nu a rupt gura târgului, deși calitățile ar fi îndreptățit-o să aibă un palmares mult mai stufos.

Are două titluri WTA (Tashkent 2008 și Istanbul 2021) și alte patru finale pierdute, dintre care cea mai importantă a fost la Canadian Open 2013, turneu din categoria Premier 5, acolo unde a fost învinsă de legendara Serena Williams. La nivel de Grand Slam, cea mai bună performanță este un sfert de finală la Roland Garros în 2009.

Accidentările i-au dat bătăi de cap

Marea problemă pentru Sorana Cîrstea în prima parte a carierei sale la seniori a reprezentat-o multitudinea de accidentări. Deși nu grave, acestea erau destul de dese și o scoteau mai mereu din ritmul de competiție. Anul 2013 va rămâne în memoria ei pentru turneul de excepție de la Toronto, acolo unde le-a învins pe Caroline Wozniacki, Petra Kvitova și Na Li pentru a ajunge în finală, dar și pentru faptul că acolo, în Canada, au apărut primele probleme la umăr.

A forțat tot sezonul 2014 cu această accidentare, dar în cele din urmă a fost nevoită să ajungă pe masa de operație. Revenirea a fost anevoioasă și a încheiat anul 2015 pe un neverosimil loc 244. Însă, ambiția de a demonstra că nimic nu este pierdut a făcut-o să revină în Top 100. Puțin câte puțin, a reînceput să urce în clasament, iar anul 2022 este unul în care, beneficiind și de aportul experienței, a reușit să-și atingă un nou nivel maxim.

Rivalitatea cu Simona Halep

După o rivalitate internă la nivelul juniorilor cu Raluca Olaru, Sorana Cîrstea a fost pentru câțiva ani cea mai bună rachetă a României. Apoi, în peisaj a apărut Simona Halep, care a început să culeagă toți laurii printr-o ascensiune fulminantă și de aici s-a născut deși nu au recunoscut niciodată.

Vorbind una despre cealaltă, ele și-au lăudat carierele, însă termenii pe care i-au folosit de-alungul timpului au arătat o relație rece. Sorana chiar a povestit la un moment dat că, deși se cunosc de la 8 ani, nu au fost niciodată prietene apropiate, pentru că sunt două persoane total diferite.

Momentul cel mai dificil a apărut atunci când Cîrstea a spus că echipa de Fed Cup a României nu stă în Simona, iar puținul respect care exista între ele parcă a dispărut de tot. Odată cu trecerea timpului și a maturizării, cele două au revenit la sentimente mai bune, chiar dacă în continuare nu sunt apropiate.

Între timp, Ea și-a motivat decizia prin faptul că vârsta nu-i mai permite să facă față pe mai multe planuri și a venit momentul să lase loc unei jucătoare mai tinere.

Ce sponsori are Sorana Cîrstea

În acest moment, Sorana Cîrstea are doi sponsori importanți: New Balance pe partea de echipament sportiv și Yonex pentru rachete. Între 2006 și 2016, ea a avut contract cu Adidas, dar apoi a decis să meargă pe mâna mai puțin cunoscutei firme New Balance, care însă a reușit în timp să atragă nume importante din toate sporturile.

Iar din tenis i-a semnat pe Coco Gauff, Eugenie Bouchard sau Milos Raonic. La începutul carierei profesioniste, Sorana a jucat cu rachete produse de Wilson, apoi a trecut la Babolat, pentru ca acum să folosească Yonex EZONE 100.

Cu ochii pe reţelele de socializare

Faptul că s-a menținut ani buni în lumea bună a tenisului, dar și pentru că este una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit, Sorana Cîrstea a adunat o mulțime de fani pe rețelele de socializare. Spre exemplu, ea este urmărită pe Twitter de peste 150.000 de persoane. Cu toate acestea, a avut parte și de multe comentarii negative sau chiar jignitoare.

Și tocmai din această cauză a luat o decizie dură. A început să blocheze comentariile negative pe contul de Instagram. ”Oricum toată lumea comentează peste tot în ziua de astăzi. Dar m-am gândit așa: până la urmă ești pe pagina mea de Instagram, ești la mine acasă, iar la mine acasă eu îți spun dacă te descalți sau nu, unde poți și unde nu poți să stai. Așa că vii la mine, te invit înăuntru, dar regulile sunt ale mele. Îți place, bine. Nu-ți place, la fel de bine”, spunea ea într-un interviu mai vechi.

Intră în familie Ţiriac?!

Și tocmai faptul că este o persoană drăguță și care știe să se facă plăcută, Sorana Cîrstea a fost asociată în diferite relații amoroase. A ținut să păstreze mai mereu intimitatea în această privință și doar două dintre relațiile sale au fost confirmate. Prima a fost cu jucătorul columbian de tenis Santiago Giraldo. A durat din 2014 până în 2017, iar apropiații au rămas surprinși de faptul că cei doi au ajuns să se separe, deși se iubeau foarte mult. Mai mult, presa sud-americană a scris că Giraldo a suferit foarte mult după despărțire și nu a mai fost niciodată jucătorul de altă dată care ajungea până pe locul 28 ATP.

La scurt timp după despărțirea de Giraldo, Sorana Cîrstea a început o relație cu fiul lui Ion Țiriac, Ion Ion, care venea după divorțul de Ileana Lazariuc. Cei doi sunt împreună și acum și se zvonește că fiul miliardarului i-ar fi oferit chiar și un inel de logodnă. Cert este că Sorana și Ion Ion au decis să fie foarte discreți cu relația lor, iar momentele oferite publicului larg au fost extrem de puține.

Călătoriile şi moda, pasiunile Soranei

Cum timpul liber este foarte puțin, Sorana Cîrstea nu poate tot timpul să-și satisfacă micile plăceri. Sportiva de 32 de ani este pasionată de călătorie și iubește orașele mari precum New York-ul și Londra, dar este atrasă și de ideea de a merge în safari.

Cum cea mai mare parte a vieții de sportiv se împarte între avioane și hoteluri, ea a ajuns un fan înrăit al filmelor seriale. Este atrasă de genul celor de acțiune sau istorice. De asemenea, se simte atrasă de modă și spune că din această cauză i-ar fi plăcut să trăiască în anii ’20.

Deși nu este o împătimită a automobilelor, Sorana s-a îndrăgostit de BMW X6 și și-a achiziționat un astfel de model. Însă cea mai mare atracție a ei o reprezintă modelul i8 de la fabricantul german. Este de asemenea fan al modelelor Mini Cooper, deoarece sunt foarte ușor de condus în oraș.