Sorana Cîrstea știe unde s-a jucat partida cu Muchova de la US Open 2023: ”Multe oportunități pe care nu le-am fructificat”

Românca în vârstă de 33 de ani în sferturile de finală în fața sportivei din Cehia, scor 0-6, 3-6, și rămâne cu performanța de a-și fi egalat cel mai bun rezultat la un Grand Slam.

Reacția Soranei Cîrstea după înfrângerea cu Muchova de la US Open 2023

La finalul întâlnirii cu Karolina Muchova din sferturile de finală de la US Open 2023, Sorana Cîrstea a făcut o scurtă analiză a jocului și crede că echilibrul s-a rupt în primul set atunci când nu a reușit să fructifice șansele pe care le-a avut.

”A fost un meci dificil, cred că în seara asta Karolina a jucat foarte bine, a produs cel mai bun tenis. Cred că scorul este destul de dur pentru ceea ce s-a jucat. Am avut foarte multe mingi de break în primul set, foarte multe oportunități pe care nu le-am fructificat…

La 3-0 a fost un game lung, apoi la 4-0, 40-15 pe serviciul meu, cred eu că dacă acolo intram din nou în joc, să fac un 3-2, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Dar, per total, în seara asta cred că a jucat mai bine decât mine, merită victoria și a reușit să vină cu soluții la toate planurile mele.

A fost un meci nu atât de dur cum o spune scorul. Cred că game-ul patru din primul set a fost crucial și apoi la 3-1, cu serviciu, la 40-15, erau lucrurile altfel. Normal că am încercat să nu mă gândesc, tot timpul încerci să te gândești la punctul următor, nu la ce a fost în urmă”, a declarat Cîrstea, pentru .

Ce urmează pentru Cîrstea

Sorana Cîrstea, care a pus mâna pe după sfertul jucat la US Open 2023, a anunțat că în acest an va mai participa la câteva turnee în Asia și apoi va veni la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

”Cred că am lăsat-o, s-a dus mult prea repede la 3-0 și apoi, normal, după acele două game-uri, încrederea este altfel după ce ai 5-0, 6-0. La fel, în setul 2, am avut câteva oportunități de care nu am profitat și la nivelul ăsta orice minge face diferența.

Și cred eu că a venit astăzi și a jucat cel mai bun tenis. Eu nu am jucat atât de rău, însă nu am fost decisivă în momentele importante, mingile de atac nu le-am fructificat și, normal, acolo s-a înclinat balanța.

Urmează turneele din Asia, voi veni acasă câteva zile, iar apoi voi juca la patru turnee din China și la Cluj-Napoca. Sezonul nu s-a încheiat aici, sper să iau tot ce a fost pozitiv în acest turneu și să continui să urc și pe final de sezon”, a spus românca.