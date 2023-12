Sorin Cârțu, observație după U Craiova – CFR Cluj 1-0: „Rotaru a găsit la Petev ce îi lipsea lui Neagoe”

Sorin Cârțu a făcut o observație interesantă după . Fostul președinte al oltenilor a intervenit telefonic la și l-a lăudat pe bulgarul Ivailo Petev.

Observația lui Sorin Cârțu la Petev după U Craiova – CFR Cluj: „Să nu piardă meciuri acasă”

Universitatea Craiova este în revenire de formă după instalarea lui Ivailo Petev pe banca tehnică. Cu bulgarul la timonă, oltenii au ajuns până pe locul 3 în SuperLiga, la egalitate de puncte (32) cu CFR Cluj, ocupanta poziției secunde.

„Mihai (n.r. – Rotaru) a găsit la Petev ceea ce i-a lipsit lui Geană (n.r. – Eugen Neagoe). El avea nevoie de victoria asta. Era un meci acasă, să legi trei victorii, lume a fost destulă, din ce am văzut de acasă, și pe frigul ăsta în luna decembrie și faptul că le-am oferit o victorie contează foarte mult.

Chiar stăteam în timpul meciului și mă gândeam și îmi spuneam că ar fi bine și pentru el (n.r. – Ivailo Petev) să meagă așa în continuare, dar să nu piardă meciuri acasă. Chiar dacă făceam un egal, nu era rău, având în vedere cu cine joci, cu CFR, și situația.

Cu cât legi rezultate pozitive, ai avut două victorii, chiar dacă făceai un egal, tot era un rezultat pozitiv sau o serie cu 7 puncte, dar așa că sunt 9, să fie primite și să legăm așa în continuare.

Acum vine o partidă foarte dificilă, trebuie neapărat să o tranșeze, cu Farul, meciul de cupă, pe care îl jucăm acasă, și trebuie să îl tranșeze ca să mergem și în competiția asta. Când ești angajat în competiție și ai tonus de competiție, e foarte bine pentru jucători și pentru club”, a declarat Ivailo Petev, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu crede că oltenii au avut noroc: „Repriza a doua, de coșmar”

Elvir Koljic a adus dramatic victoria Universității Craiova în derby-ul cu CFR Cluj. Deși echipa lui Ivailo Petev e pe o pantă ascendentă, fostul președinte al oltenilor consideră că

„Trebuie să recunoaștem că am învins, dar am avut o repriză a doua, până în ultimele 10 minute, de coșmar. Am avut o șansă fantastică, au avut ocazii deosebite cei de la CFR Cluj. A nimerit schimbările. S-a schimbat și exprimarea echipei.

Mi-a plăcut prima repriză. Craiova mi-a dat impresia că are meciul sub control, cu excepția ultimelor minute din prima repriză când Bancu a făcut o greșeală de exprimare tehnico-tactică. Nu poți să intri în combinație la 30 de metri de poartă.

A dat o pasă la un coechipier cu om în marcaj. Pasa a fost interceptată și așa a ieșit șutul lui Tachtsidis. Am văzut o prima repriză în care Universitatea Craiova a lăsat impresia că are meciul sub control”, a mai spus Cârțu.

