Sorin Cîmpeanu a prezentat rezultatele de la Evaluarea Națională: ”În mediul rural am avut medii sub 5 de trei ori mai mult decât în mediul urban”

Sorin Cîmpeanu a mai anunțat că peste 82% dintre elevii care au susținut au luat medii peste 5. Conform statisticilor , este cel mai mare procent de acest fel înregistrat în ultimii 10 ani, de la introducerea camerelor de filmat în clase, în 2012.

Plusurile și minusurile de la Evaluarea Națională

În continuare, ministrul educației a mulțumit specialiștilor din Ministerul Educației pentru calitatea subiectelor. Cîmpeanu a reliefat că subiectele ”au fost extrem de bine formulate”. Datele oficiale arată că la Evaluarea Națională din acest an fost 221 medii de 10. La Limba română, au existat 810 elevi notați cu 10. De asemenea, au fost raportate și 2.966 de medii de 10 la Matematică.

”La județe avem o medie peste 5 în proporție de peste 70%. Cea mai mică pondere a notelor de 5 a fost în județul Teleorman, 71,8%. În București a fost 91,6%. În mediul rural am avut medii sub 5 de trei ori mai mult decât în mediul urban. Anul acesta nu au fost întreruperi ale școlii. Am mai spus-o. Ele generează dezastre în educație.

Pentru că programa a fost anunțată în urmă cu mai multe luni, nu trebuie să uităm că semestrul al doilea al clasei a VIII-a nu a făcut obiectul Evaluării Naționale. Vreau să mă refer la . La Matematică, defalcarea a fost maxim posibilă la un punct.

Avantajul evaluării digitale

Un alt avantaj: identificarea itemilor care au pus cele mai mari probleme elevilor. Numărul notelor la Matematică, spre exemplu, care au avut diferențe de maximum un punct… Au fost șapte note. Au fost și lucruri triste. Este inadmisibil ca la partea de grilă să existe diferențe între cei doi evaluatori. Și totuși, ele au existat”, a declarat .

Declarațiile integrale despre , pot fi urmărite mai jos. Mai departe, elevii nemulțumiți de notare pot depune contestaţiile azi, între 16:00 și 19:00, dar şi vineri, între 8:00 și 12:00. Contestațiile pot fi transmise şi prin mijloace electronice.

După rezolvarea contestaţiilor, rezultatele finale vor fi afişate la data de 30 iunie. Amintim că media generală de la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

Cum au arătat rezultatele la simulare

Amintim că la 14 aprilie au fost comunicate rezultatele obținute de candidații care au participat la simularea probelor scrise din cadrul examenelor de finalizare a ciclului liceal

Astfel, la Limba și literatura română au fost obținute note mai mari sau egale cu 5 pentru 70,53% dintre elevi (n.r. – 71,17% în 2021). Zece elevi au obținut nota 10 în urma simulării susținute între 4 și 6 aprilie.

”Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 – 7.99: 26.172. Rată de prezență: 92,07% (159.117 elevi) Limba și literatura maternă – note mai mari sau egale cu 5: 82,45% (79,49% în 2021). 23 de elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 – 8.99: 2.153

Rată de prezență: 99,96% (9.903 elevi). Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 60,58% (59,77% în 2021). 244 de elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 – 5.99: 25.154 Rată de prezență: 91,69% (158.496 de elevi)”, se arăta în comunicatul de presă remis de .