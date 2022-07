Sorin Grindeanu cere schimbarea conducerii Metrorex. Obiectiv clar pentru viitorul director

Sorin Grindeanu așteaptă de la viitorul director general al Metrorex să fie atent la observațiile sale și să acționeze în consecință. Observațiile ministrului transporturilor au venit în contextul în care .

Sorin Grindeanu nu mai are răbdare cu Metrorex

La această situație foarte neplăcută pentru călători s-a ajuns după ce .

Pus în fața acestei situații, Grindeanu a precizat că .

”Metrorex are un director general şi are şi un Consiliu de Administraţie, e o companie. Nu are de ieri, de azi aceste probleme. Și nu sunt singurele. Până la sfârşitul anului, tot ceea ce înseamnă Consiliu de Administraţie și director general vor fi selectaţi.

Am dat drumul la acest lucru pe 109, adică pe acea Ordonanţă 109. Acest lucru sper să ducă la o profesionalizare mai mare în activitatea Metrorex. Ştim problemele financiare pe care le are Metrorex.

CFR va primi 12 locomotive care funcţionează cu hidrogen

Fie în relaţia cu anumiţi parteneri, în cazul nostru o companie care asigură mentenanţa, fie problemele care ţin de angajări și salarii”, a declarat Sorin Grindeanu.

În aceeași conferință de presă, ministrul transporturilor i-a transmis viitorului director general al Metrorex că trebuie să revitalizeze compania. De asemenea, acest obiectiv trebuie să fie realizat și de membrii Consiliului de Administraţie.

Acesta a subliniat că nu i se pare normal ca Metrorex să fie subvenţionată din banii tuturor românilor. Grindeanu s-a întrebat de ce un român din Timișoara, Cluj sau Iași ar fi de acord să subvenţioneze o societate de transport din Bucureşti.

Altfel, amintim că Guvernul României a aprobat miercuri nota de fundamentare pentru achiziţionarea a 12 locomotive care funcţionează cu hidrogen. Anunțul a fost confirmat pe Facebook de Sorin Grindeanu.