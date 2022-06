Start al summitului G7 de la Munchen. Joe Biden vrea un front unit împotriva Rusiei și o nouă strategie în confruntarea cu China

Liderii G7, Franţa, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada şi Japonia, se întâlnesc pentru trei zile la Munchen, unde principalele teme de discuție sunt războiul purtat de Rusia în Ucraina și criza economică globală.

Preşedintele american Joe Biden a sosit în Germania sâmbătă seara pentru a participa la summitul G7, urmând ca prima întrevedere să o aibă duminică cu cancelarul german Olaf Scholz. Summitul G7 este prevăzut să dureze trei zile, urmând ca luni președintele Volodimir Zelenski să aibă și el o intervenție.

John Kirby, cel care coordonează comunicarea la Casa Albă pe probleme strategice, a precizat că acest summit, ce va fi urmat de întâlnirea liderilor NATO de la Madrid, vine într-un ”moment esenţial pentru solidaritatea transatlantică”.

La cele două întâlniri, ”veţi vedea clar cum intenţia preşedintelui, de la început, de a ne revitaliza alianţele şi parteneriatele ne-a permis să fim acolo” pentru a ”trage la răspundere Rusia”, a subliniat John Kirby.

Boris Johnson, sosit și el de sâmbătă la summit, a promis un nou ajutor pentru Ucraina și le-a cerut l . „Ucraina poate câştiga şi va câştiga. Dar ea are nevoie de sprijinul nostru pentru a face acest lucru. Nu este momentul să abandonăm Ucraina”, a spus premierul britanic.

Acesta a precizat că guvernul de la Londra este pregătit să ofere Kievului un sprijin financiar de peste jumătate de miliard de dolari. Potrivit Downing Street, premierul Boris Johnson intenţionează să profite de intervenţia de luni a preşedintelui Zelenski la summit pentru a „încuraja toate ţările G7 să sprijine Ucraina pe termen lung”.

U.S. President Joe Biden was given a traditional Bavarian welcome in Munich on Saturday as he arrived for the G-7 summit.

