Ștefan Târnovanu, o nouă prestație stelară într-o partidă cu Sepsi. Cum a ghicit colțul la penalty-ul lui Tudorie

Vicecampioana României după penalty-ul obținut și transformat de Andrea Compagno, dar cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul lui Nicolae Dică.

Ștefan Târnovanu, omul meciului Sepsi – FCSB 0-1

După ce a apărat extraordinar într-un meci cu Sepsi la Sfântu Gheorghe, la finalul anului trecut, încheiat 0-0, Ștefan Târnovanu a recidivat și a avut o nouă prestație de gală împotriva covăsnenilor, în ultimul meci din etapa a 15-a din SuperLiga.

Portarul de 22 de ani în prima repriză și a avut alte câteva intervenții miraculoase care au ținut poarta FCSB-ului neatinsă și le-a deschis drumul ”roș-albaștrilor” pentru play-off.

Parada lui Târnovanu la lovitura de pedeapsă l-a enervat la maxim pe patronul lui Sepsi, care a avut o ieșire necontrolată. Laszlo Dioszegi a fost surprins de camerele video de la stadion în timp ce , fiind extrem de nervos din cauza ratării lui Tudorie.

Târnovanu a revăzut în autocar meciul de anul trecut cu Sepsi

După victoria din meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FCSB 0-1, Ștefan Târnovanu a povestit că la penalty-ul apărat și-a adus aminte de o execuție mai veche a lui Alexandru Tudorie și așa și-a ales colțul.

”A fost un meci foarte dificil, cu o echipă care cred că se va califica în play-off, alături de noi. O echipă foarte bună, care ne-a pus mari probleme. Anul trecut la fel, n-am primit gol, dar n-am câștigat. Mă bucur enorm că am obținut victoria.

Mă simt foarte bine aici, de când am intrat pe stadion m-am simțit foarte bine. Mi-am adus aminte de meciul trecut. Chiar înainte de meci, în autocar, m-am uitat la rezumatul meciului trecut și m-am gândit că trebuie să fie la fel. Știam că o să fie un meci bun.

Mi-am adus aminte, pe moment, un penalty de-al lui Tudorie într-un meci mai vechi, când la fel s-a oprit și a bătut în stânga portarului. Am stat și am respins mingea. Cu această victorie, avem un plus de moral pentru viitor și se pare că am trecut destul de repede peste momentele grele. Suntem băieți de caracter, muncim toți.

Mai liniștiți o să fim când o să fim pe primul loc. Acum trebuie să câștigăm fiecare meci, nu avem voie să facem prea mulți pași greșiți, pentru că distanța e destul de mare. Când vom fi pe primul loc, o să spun că sunt mulțumit. Locul 1 este obiectivul. Suntem Steaua (n.r. – FCSB), trebuie să luăm campionatul anul ăsta”, a declarat Târnovanu.