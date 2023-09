Stoichiță, comparație surprinzătoare Rrahmani – Adrian Ilie după Rapid – CFR 3-1

în derby-ul cu CFR Cluj Atacantul albanez a dat şi o pasă de gol la reuşita lui Claudiu Petrila, întregind o seară perfectă în Giuleşti.

Stoichiță, comparație surprinzătoare Rrahmani – Adrian Ilie

În direct la FANATIK SUPERLIGA, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, l-a lăudat pe atacantul kosovar spunând că se aseamănă cu fostul mare internaţional român, Adrian Ilie:

“Rrahmani era un jucător de echipa naţională, fără probleme. Un jucător care a dat 6 goluri în trei meciuri grele. Nu are cum să joace pentru România că nu are cetăţenie, dar este un jucător interesant.

Are calităţi bune: viteză, verticalizarea asta… Hai să îi fac un compliment. Seamănă cu Adrian Ilie în faţa porţii. E letal când are mingea şi are sânge rece. Dar, mai întâi să vedem dacă ajunge până la Valencia, e mai greu.

Că şi Krasniqi avea ofertă de la Lazio sau Roma după primele meciuri la CFR Cluj şi tot la Cluj joacă. Aşa că, mai uşor deocamdată cu transferurile”, a spus Mihai Stoichiţă.

Abia a ajuns în Giuleşti şi vorbeşte de plecare: “Nu știu dacă voi sta mult aici”

Albion Rrahmani a fost transferat în această vară de Rapid pentru 600.000 de euro de la FC Ballkani. Abia ajuns în Giuleşti, atacantul se gândeşte la plecare:

„E un sentiment foarte bun când marchezi, în primul rând am câștigat trei puncte, puncte importante. E treaba mea să marchez și bineînțeles că mă simt bine. Nu m-am așteptat, CFR e o echipă foarte bună.

Când eram la Ballkani am jucat contra lor în Conference League și știam mentalitatea lui CFR Cluj. Am marcat șase goluri și bineînțeles că mă simt bine aici.

Mă simt ca acasă aici, iubesc Rapidul și fanii sunt grozavi. Nu știu dacă voi sta mult aici pentru că noi jucăm ca să avansăm în cariere, să mergem la echipe mari în Europa. De ce nu? Vreau să joc în primele cinci ligi ale Europei”, a spus Rrahmani la finalul meciului.

