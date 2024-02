Stoichiță în fața întrebării care a încins fotbalul european: poate fi „lupul tânăr” Răzvan Burleanu noul președinte UEFA?

La mijlocul săptămânii trecute la Paris a avut loc Congresul UEFA, la care s-au aprobat unele modificări din statut, iar pentru un nou mandat în 2027.

Răzvan Burleanu, noul președinte al UEFA? Cum răspunde Mihai Stoichiță

În mod surprinzător, deși el a fost inițiatorul schimbării de statut, la terminarea actualului mandat, iar imediat au apărut și primele speculații privind urmașul său.

„Mihai, am o curiozitate… Ajunge Răzvan Burleanu președintele UEFA?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, în direct la emisiunea difuzată în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Băi băiatule, citeșe L′Equipe-ul de vineri… Am rămas surprins, eram în Franța. Am luat și eu L′Equipe și m-am uitat prin el. Prima variantă care e dată de către cei de acolo, nu știu cine, că nu-i cunosc, era Răzvan Burleanu. După care venea o femeie…

Uitați-vă la L′Equipe-ul de vineri de vineri! Eu nu-l mai am, că l-am lăsat acolo. Dar toată lumea îl apreciază, am și văzut acum, când am fost la congresul acesta de la Paris. Cum roiesc în jurul lui…

Dar, Răzvan Burleanu a spus-o foarte clar. Mai are treabă de făcut în România. Nici nu se gândește la ora actuală să intre într-un astfel de joc. Ceferin mai are mandat până în 2027… Dar și Răzvan Burleanu mai are treabă în România, mai sunt multe probleme de rezolvat. Și ai văzut și tu că nu sunt vorbe goale. A spus-o Răzvan Burleanu și public că nu va candida.

L′Equipe scria că tânărul Răzvan Burleanu este o soluție. Acum, te întreb eu pe tine… Crezi tu că a făcut vreunul dintre noi lobby prin Anglia, prin Franța, pentru ce să facem noi lobby? Nici nu știam varianta asta. Nu domnule, omul și-a câștigat aprecierea în lumea fotbalului UEFA prin ceea ce face. El dezvoltă și proiecte acolo…”, este răspunsul direct oferit de Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Burleanu, „lupul tânăr” care vine tare din urmă spre șefia UEFA

În continuare, directorul tehnic al FRF a vorbit despre calitățile lui Răzvan Burleanu care l-ar putea propulsa la șefia UEFA, dar și despre modul cum este privit acesta la forul european.

„Ar putea Răzvan Burleanu să fie un mare președinte UEFA? Cum îl cunoști tu…”, a continuat cu întrebările Horia Ivanovici, iar răspunsul lui Stoichiță a venit direct, fără ocolișuri.

„De ce nu? Păi dacă el acum câțiva ani, am mai spus-o și am fost luat la mișto, a primit titlul de cel mai bun manager sportiv dat de nu știu câte universități mari din lume… Cel mai bun manager sportiv sub 40 de ani. Păi ca să ajungi la astea trebuie să faci școală, trebuie să ai minte…

Trebuie să spun adevărul, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri denaturate în legătură cu el. Dar omul își vede de treaba lui. Ar fi o mândrie și pentru români să fie președintele UEFA”, a venit replica lui oficialului FRF.

„Nu ar fi o pălărie prea mare?”, nu s-a lăsat Ivanovici… „Pentru el? Nu e tată… Păi a venit în Federație în 2014, când au fost alegerile, și cu răbdare, cu aia, cu aia, a luat un lucru care mergea spre faliment și l-a dus unde am ajuns acum. Fără să avem realizări deosebite în anii în care a fost seceta acelor necalificări, a reușit să mențină Federația la un nivel mai mult decât decent, pentru că până la urmă el e un manager”, a punctat din nou Stoichiță calitățile lui Răzvan Burleanu care l-ar putea propulsa în fruntea forului european.

„Cei de la UEFA așa îl văd, ca pe «lupul tânăr»? Cum zice L′Equipe, «lupul tânăr» care vine tare din urmă…”, a mai întrebat moderatorul FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Eu nu am vorbit cu nimeni, dar bineînțeles… Așa spune L′Equipe… Cei de la UEFA îl apreciază. Văd cum îl privesc membrii UEFA când se duce acolo. Când sunt lângă el, dau mâna cu persoane foarte importante care vin special să-l salute”, a încheiat Mihai Stoichiță discuția pe tema „Răzvan Burleanu – președinte UEFA”.

NU E GLUMA! Razvan Burleanu, PRESEDINTELE UEFA!? | Anuntul facut de Mihai Stoichita