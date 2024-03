„Sunt în bătaia puștii!”. De ce refuză Marius Șumudică să vină la meciurile Rapidului de pe Giulești

Marius Șumudică refuză să meargă pe Giulești la meciului Rapidului. Antrenorul a dezvăluit care este motivul, deși, pe

Marius Șumudică refuză să meargă pe Giulești. Care este motivul

Marius Șumudică a lipsit de la ultimul meci al Rapidului. antrenorul în vârstă de 53 de ani a eviat să vadă de pe stadion partida pierdută de giuleșteni, scor 1-2, cu Farul Constanța.

Șumudică a expilicat că se teme să meargă pe Giulești pentru a nu da naștere interpretărilor în cazul unui rezultat negativ. Mai mult, tehnicianul a încercat să explice eșecul în fața campioanei en-titre.

„Eu sunt un tip direct, eu am văzut multe. Când nu ești în miezul problemei și vezi meciul de acasă. Eu am evitat să merg la meciul ăsta fiindcă știam. Începeau întrebările și am evitat să merg la meciul ăsta.

Dacă nu vorbesc cu presa, se supără, dacă vorbesc, se interpretează, scot numai ce vor ei din context. Sunt în bătaia puștii și atunci am evitat să vin la meci. Și am văzut multe lucruri la jocul ăsta, dar nu pot să vorbesc din respect.

(n.r. – Te referi strict fotbalistic sau și din cauza atmosferei din tribune?) 50:50. Greșelile au fost împărțite. Îi și înțeleg pe deoparte, e unul dintre ei (n.r. – Liviu Ungurean). În altă ordine de idei, echipa trebuia susținută.

Pentru că echipa avea nevoie mai ales în momentele grele. Să nu uităm că Rapid a obținut mare parte din rezultatele pozitive de pe Giulești datorită aportului publicului”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e în fiecare marți, live pe , de la ora 13:30.

„Să iau campionatul cu Rapid și a doua zi pot să mor!”

Totuși, echipă pe care a pregătit-o în perioada 2010-2011.

„Eu am spus, în momentul în care voi antrena Rapidul și dacă va exista șansa vreodată, că sper ca domnul Șucu să nu plece mâine… În momentul în care va exista șansa să am un patron cu astfel de potență în spatele meu și să fim pe aceeași lungime de undă, nu știu… peste 2-3 ani, când se va ivi această oportunitate, este visul meu. Dacă aș lua campionatul, am zis, a doua zi pot să mor!

Pot să mor! Pentru mine, viața… M-am realizat, copiii stau bine, familia toată la fel. Bine, mai au nevoie de mine. Dar vorbind așa, între ghilimele, metaforic vorbind, ăsta este visul meu. Doar să mai antrenez Rapidul și să iau campionatul cu Rapid. Este singurul meu target pe care l-aș mai avea în momentul de față”, s-a destăinuit Marius Șumudică.

De ce A PIERDUT Rapid cu Farul, scor 1-2 | ANALIZA DURA a lui Marius Sumudica