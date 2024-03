Chiar dacă în familie, grecul a decis să rămână la Cluj pentru a-și ajuta echipa în ultimele momente din sezonul regular. Cristi Balaj a făcut anunțul despre perioada grea prin care trece mijlocașul ardelenilor și mărturisește că tot clubul îi este alături.

„Suntem alături de el” Tachtsidis are o problemă gravă în familie, dar a decis să rămână la Cluj

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a anunțat că mama mijlocașului are probleme destul de grave de sănătate, însă există speranțe ca aceasta să își revină. CFR Cluj este alături de Panagiotis Tachtsidis în perioada dificilă pe care o are în familie. Președintele ardelenilor susține că grecul a fost profesionist și a rămas alături de echipă pentru meciul cu Hermannstadt.

“Este important să menționăm că suntem alături de Tachtsidis, pentru că are o situație legată de mama lui care are o problemă medicală. Suntem alături de ei și îi sprijinim moral. Știu că trece printr-o perioadă așa mai grea și este important să știe că suntem o familie.

Nu a plecat la mama lui și a decis să rămână. Era pe gânduri dacă să se ducă în Grecia sau nu. Important este faptul că am înțeles că există speranțe. El este un profesionist. Trece prin momente mai grele și este normal, pentru că are această situație neplăcută. Noi am discutat cu el și am povestit, dar este greu psihologic să depășești aceste momente și să faci față.

Acum discutăm, nu știu cât de bun sunt ca psiholog, dar sufletește am darul de a mă plina alături de cei care trec prin momente grele. Îl sprijinim cu tot sufletul”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Balaj, impresionat de Coman după FCSB – Petrolul 1-0

FCSB este la 14 puncte de CFR Cluj în campionat. Liderul din SuperLiga s-a impus în duelul cu Petrolul, iar după meci, . Președintele ardelenilor se bucură pentru prestația jucătorului care poate reprezenta România la Euro 2024.

“La FCSB, Florinel Coman a fost locomotiva care a tras echipa după el în acest an. Are un an de excepție, îl felicit. Sper și la Euro să aibă aceleași evoluții și nu putem decât să-l felicităm pentru ceea ce a realizat în acest an. Mă bucur pentru el în primul rând.

Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an.

Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți. Fiind un jucător român și având o calificare la Euro, care începe în curând, nu poți decât să te bucuri”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, despre problema pe care o are Tachtsidis în familie