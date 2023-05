SuperPariurile lui Super Gigi vă umplu de bani! Cota 17,20 din meciurile de SuperLigă cu care puteți da lovitura

Sezonul din SuperLiga se încheie în acest weekend când are loc ultima etapă din play-off. , mai există miza ultimului loc de Conference League, dar şi a ultimelor două echipe care vor evolua în sezonul viitor.

SuperPariurile lui Super Gigi vă umplu de bani! Cota 17,20

Gigi Stancu, cunoscut de iubitorii pariurilor sportive drept Super Gigi, a revenit în această săptămână la FANATIK SUPERLIGA cu un bilet care are cotă 17,20, cu mari şanse de reuşită:

ADVERTISEMENT

“Eu am făcut un bilet pe SuperLiga doar pe super pariuri. Vreau să le fac publice şi să le recomand jucătorilor. De ce am făcut asta? Este destul de imprevizibil. Este adevărat că CFR Cluj ar trebui să bată.

Dar nu ştim cum vor juca puştii Farului. Craiova simte că va câştiga CFR-ul. Nu ştie nici ea cum joacă cu Sepsi. Şi atunci iei nişte solişti şi poţi să pierzi. Am luat super pariuri.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Iau FCSB că marchează minimum un gol şi va avea minimum patru cornere, la o cotă tot de 1,55”

Începem cu FC U Craiova – Voluntari. Aici am luat sub 3,5 goluri în meci, sub 12,5 cornere în meci şi sub 9,5 şuturi în meci. Practic, văd un meci echilibrat şi închis, la o cotă de 1,55.

Apoi merg la FCSB cu Rapid şi iau FCSB că marchează minimum un gol şi va avea minimum patru cornere, la o cotă tot de 1,55. Avem Gloria Buzău – şi am jucat gol UTA Arad şi minimum patru cornere, cota 1,75, foarte bună.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Farul iau “CFR marchează gol” şi CFR va avea minimum patru cornere la o cotă de 1,55 şi evit acel 1 solist. Mergem la Craiova – Sepsi şi iau acelaşi pariu, minimum un gol Craiova şi peste 4,5 cornere, că acolo e marja, la o cotă de 1,60.

“Am o cotă de 17,2 din toată treaba asta. Sunt şase meciuri. Eu am pus 100 de lei”

Închidem cu Dinamo – FC Argeş, celălalt baraj, unde eu zic că e de 2 solist. Dinamo are absenţe în apărare şi oricum nu stă extraordinar. Iau minimum un gol FC Argeş şi peste 2,5 cornere Argeş, la o cotă de 1,65.

ADVERTISEMENT

Eu zic că e un bilet bun. Am o cotă de 17,2 din toată treaba asta. Sunt şase meciuri. Eu am pus 100 de lei, fiecare pune ce vrea. O putem menţine la “bani pe jos”, aşa încredere am”, sunt pronosticurile lui Super Gigi.

ADVERTISEMENT

Biletul lui Super Gigi: