„Tango Man” și-a făcut apariția și la Cupa Mondială din Qatar! Stewarzii l-au luat imediat în primire după ce a rămas fără tricou. Foto

Anglia a beneficiat de o susținere impresionantă în meciul cu Țara Galilor, la finalul căruia . Din tribune nu a lipsit „Tango Man”. Pe numele real Bald Paul Gregory, uriașul suporter al Albionului a avut de-a face cu stewarzii după ce și-a dat tricoul jos.

„Tango Man”, în tribună la Anglia – Țara Galilor 3-0 la Cupa Mondială din Qatar

Bald Paul Gregory este cunoscut pentru tradiția de a-și da tricoul jos la fiecare meci al Angliei. Totuși, , iar după ce a rămas la bustul gol, „Tango Man” a fost luat în colimator de stewarzii qatarezi.

Un om de securitate qatarez i-a insinuat lui „Tango Man” să se îmbrace, însă uriașul suporter britanic a refuzat. Momentul a început să fie imortalizat de fanii prezenți în tribunele arenei. Stewardul a făcut semne ca și a continuat să îi spună lui Bald Paul Gregory să îmbrace tricoul.

În cele din urmă, „Tango Man” s-a conformat, însă nu este primul incident care îl are protagonist pe suporterul englez, potrivit Daily Star. Totuși, suporterul Albionului a ignorat criticile și a dus tradiția mai departe.

Terry Madson, cel mai înfocat suporter al Angliei la Cupa Mondială din Qatar

Terry Madson, aflat în Qatar pentru a susține Anglia la Campionatul Mondial, este la a noua Cupă Mondială. De meserie zidar, Terry Madson a ratat doar turneele finale din 1994 și 1998, în perioada 1982-2022.

„Este ironic. Am lipsit de la cea mai apropiată locație de casă. Dar am avut probleme cu nervul sciatic, durerile au fost îngrozitoare”, spunea fanul englez după ce a ratat Campionatul Mondial din 1998 din Franța.

„Am fost pe stadion la meciul cu Argentina din 1986, dar nu am știut sigur că Maradona a marcat cu mâna, până nu am ajuns la hotel, să vedem reluările. Rămăsesem sub impresia celuilalt gol, când a driblat cinci jucători ai noștri, nu știam că a trișat.

Meciul a fost foarte tensionat, pentru că s-a disputat la doar patru ani după Războiul Malvinelor. Fanii lor erau mult mai mulți pe stadion, mexicanii îi încurajau tot pe ei. Au încercat să ne prindă în ambuscadă, dar am scăpat. Ești prins în multe situații politice tensionate, dacă mergi în deplasări cu naționala Angliei”, a mai spus suporterul englez.

Anglia – Senegal, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar

Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar și o va înfrunta pe Senegal, care a terminat pe locul secund în grupa A. Formația condusă de Gareth Southgate a câștigat la scor de neprezentare duelul britanic cu Țara Galilor.

, care a reușit o „dublă”, și a devenit primul fotbalist al lui Manchester United din 1966 încoace care ajunge la trei goluri la o Cupă Mondială în tricoul Angliei, și Phil Foden, tânărul fotbalist al lui Manchester City.

De asemenea, grație succesului cu Țara Galilor, Anglia a încheiat pe locul 1 în grupa B, fiind pentru prima oară de la Cupa Mondială din 2006, când selecționata Albionului termină pe fotoliul de lider în grupă.