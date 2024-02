Tatăl lui Rădăslăvescu, dezvăluiri după ce fiul său a fost criticat de Gigi Becali: “Era devastat, am stat cu el până la 3 dimineaţă!”. Care e viitorul fotbalistului la FCSB. Exclusiv

Eduard Rădăslăvescu a fost criticat dur de Gigi Becali , după ce, la scorul de 1-0, a ratat două şanse uriaşe de a închide meciul.

Tatăl lui Rădăslăvescu, reacţie după ce fiul său a fost criticat de Becali: “Trebuie să muncească în continuare!”

Tatăl lui Eduard Rădăslăvescu, Daniel, a reacţionat pentru FANATIK după criticile patronului de la FCSB, spunând că indiferent de exprimarea lui Gigi Becali, are un mare respect pentru el:

ADVERTISEMENT

“El trebuie să muncească în continuare şi să îşi aştepte şansa. Dacă Doamne-Doamne îi dă acum… am stat până la ora 03:00 cu copilul de vorbă, era foarte supărat, devastat! A ezitat, n-are ritm, nu are intensitate. El este foarte credincios şi merge în permanenţă la două biserici. A fost crescut într-o familie de ortodocşi desăvârşiţi, din tată-n fiu.

Domnul Gigi Becali este unul dintre oamenii cei mai de calitate ai României. Cu toate că are exprimarea pe care o doreşte, eu am toate aprecierile pentru domnul Gigi pentru ceea ce face şi câtă lume ajută, nu pot să judec ce spune dânsul”, a spus Daniel Rădăslăvescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

S-a ocupat personal de dezvoltarea copilului: “A fost pregătit de mine până să ajungă la Academie”

Daniel Rădăslăvescu este kinetoterapeut şi s-a ocupat de antrenamentele copiilor săi. El a explicat că este exclus ca jucătorul de la FCSB să fie nepregătit din punct de vedere fizic, , singura problemă fiind faptul că nu are jocuri în picioare:

“Copilul este foarte ok, asta doar dânşii ştiu dacă va rămâne sau nu. El are 1,82 înălţime, are 72 de kilograme, două kilograme sub categorie, 9% masă grasă. Pe alergare scoate 33 de km/oră. Aleargă 6-7 km pe antrenament. De la 5 ani, copilul ăsta a fost pregătit de mine până să ajungă la Academie (n.r. Academia Hagi). Şi mai am un băiat, mai mic.

ADVERTISEMENT

Să vă spun, noi avem aici la Băile Herculane… suntem la 1100 de metri altitudine. Ionizarea noastră prezentă în atmosferă ne permite doar prin respirație să ne tratăm. Alveolele pulmonare ale copilului erau la o vârstă de 12 ani, echivalentul a 14 ani”, a explicat Dan Rădăslăvescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Eduard Rădăslăvescu, stelist de mic: “Îi curge sânge roş-albastru prin vene”

Tatăl fotbalistului susţine că lui Eduard îi curge prin vene sânge roş-albastru şi a precizat referitor la viitorul jucătorului la FCSB că va fi de acord cu orice decizie va lua patronul Gigi Becali, mai ales că jucătorul este sub contract cu roş-albaştrii:

ADVERTISEMENT

“Eu sunt stelist de mic. Copilul, vă daţi seama, că este unul printre puţinii stelişti adevăraţi de acolo. Eu zic că FCSB e Steaua, am zis-o mereu. Îl respect pe domnul Becali, sunt perfect de acord cu orice decizie va lua. Este angajatul dânsului, au un contract acolo. Dânşii ştiu ce au de făcut. Ei o fac cel mai bine. Lui îi curge sânge roş-albastru în vene”.

Eduard Rădăslăvescu, transferat pe 750.000 de euro de la Farul!

Eduard Rădăslăvescu a fost transferat de Gigi Becali de la Farul Constanţa în vara anului 2022 pentru 750.000 de euro. Fotbalistul nu a rupt gura târgului la roş-albaştrii, evoluţiile sale fiind neconvingătoare.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani mai are încă trei ani de contract cu FCSB. Deşi l-a criticat, Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că încă are încredere în jucător.

”Ce fotbal să faci cu Radaslavescu? Bă, scapi singur, dă, mă, la poartă, dă gol! Dai pasă? Ce pasă, mă? Dă șut la poartă și rupe plasa. Altădată, când a trebuit să dea pasă, nu a dat și s-au supărat ăștia (n.r – colegii) pe el. Acum i-a rămas în cap aia. Eu tot mai cred în Radaslavescu. Cred pentru că e copil încă. N-a jucat. Stai să joace! Eu tot mai cred în el”, Gigi Becali

19 ani are Eduard Rădăslăvescu

450.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului