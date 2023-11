Ții cu Rapid la derby-ul cu FCSB? Cristi Balaj, reacție categorică: „Fotbalul te pedepsește”

Asta, pentru că cel mai probabil oficialul CFR-ului crede în karma și preferă să-și vadă de echipa sa, decât să spere că rivalele se încurcă. Între timp, Balaj a punctat că diferența dintre FCSB și CFR Cluj nu este de luate în considerare în sezonul regulat, pentru că doar play-off-ul contează.

Cristi Balaj, reacție categorică: „Fotbalul te pedepsește”

Așadar, Cristi Balaj așteaptă play-off-ul pentru a putea trage concluzii reale și pentru a se lupta la titlu de la egal la egal cu FCSB sau cu Rapid București. ”Cum e, la fel ca și acum o săptămână sau două, când eram la 3 puncte. Faptul că am câștigat sau nu s-ar fi întâmplat acest lucru nu ar fi însemnat în economia campionatului absolut nimic.

cât mai multe puncte, șanse la câștigarea campionatului. Să tratăm acel play-off cu seriozitate, pentru că diferența acolo s-a făcut mereu. Nu se mai înjumătățesc punctele acolo. Orice punct contează, și un rezultat de egalitate poate să-ți aducă câștigarea campionatului.

Nu avem cum să sărbătorim, să ne îmbătăm cu apă rece, e prematur. Suntem la 1 pct distanță de echipa de pe primul loc”, a explicat Cristian Balaj, în direct la Fanatik SuperLiga. Întrebat dacă va ține cu Rapidul în derby-ul cu FCSB, Cristian Balaj a mărturisit că nu se implică niciodată emoțional în astfel de partide ”indirecte”, pentru că încearcă să rămână un om corect.

Nu, pentru că fotbalul te pedepsește atunci când gândești rău, când jignești, când nu respecți adversarul. Fotbalul te pedepsește. Nu vreau să creez o oarecare energie negativă în jurul meu plimbându-mă prin stadion. Nu cred că suntem periculoși, atâta timp cât exprimarea celor care sunt pe primul loc a fost că ei se luptă cu Craiova la câștigarea campionatului”, a punctat Cristian Balaj”, a punctat Balaj.

”Deci nu prezentați pericol? Pentru FCSB și pentru Gigi Becali nu sunteți pericol. Stați frumușel, acolo, cuminți, nebăgați în seamă”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. Președintele celor de la CFR se bucură, de altfel, că echipa sa e momentan ignorată de FCSB, pentru că își poate câștiga meciurile în liniște.

”Pentru ei nu, deci e bine pentru noi. E bine, noi muncim și scoatem în evidență de fiecare dată, ca să nu mai avem acea imagine că CFR câștigă doar cu arbitrajele, scoatem în evidență când sunt greșeli împotriva noastră”, a concluzionat Cristian Balaj.

