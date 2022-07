Motivul real pentru care Gigi Becali nu mai are încredere în Toni Petrea şi vrea să scape de el. Exclusiv

FCSB are un început dificil de sezon. Roş-albaştrii au remizat cu U Cluj în prima etapă a SuperLigii, scor 1-1, iar apoi au pierdut turul cu Saburtalo din turul doi preliminar al Conference League, scor 0-1.

Motivul real pentru care Gigi Becali nu mai are încredere în Toni Petrea! Antrenorul a pierdut vestiarul

FANATIK are zilele numărate la FCSB după acest debut dificil. Din informaţiile noastre, motivul real pentru care Gigi Becali vrea să îl schimbe este pentru că tehnicianul a pierdut vestiarul.

Vedetele fac ce vor la antrenamente, Petrea nu mai are autoritate în faţa lor. Iar acest lucru a fost remarcat şi de patron, care a fost siderat după eşecul cu Saburtalo, când jucătorii nici nu mai alergau să recupereze mingea după ce au pierdut-o.

Vali Creţu a înjurat staff-ul tehnic! Gigi Becali a fost nevoit să intervină şi să rezolve problema

. Fotbalistul i-a înjurat pe cei din staff-ul tehnic, iar pentru a fi rezolvată problema a trebuit să intervină Gigi Becali, care să îi dea un ultimatum fundaşului dreapta:

“El are un fel de a vorbi la antrenament. I-am dat telefon și i-am spus așa: ‘Tu știi unde joci fotbal și unde te antrenezi? La mine în curte nu ai voie să înjuri și să fumezi’. Și-a cerut iertare și asta a fost”, a spus patronul FCSB.

Derby-ul cu Rapid, decisiv pentru soarta lui Toni Petrea! Nicolae Dică, prima variantă de înlocuire

Mai mult, din informaţiile FANATIK, jucătorii ştiu că Toni Petrea are zilele numărate la FCSB, iar un eventual eşec în derby-ul cu Rapid ar putea să consfinţească plecarea antrenorului de la FCSB, chiar înaintea returului cu Saburtalo.

Aşa cum FANATIK a anunţat, Nicolae Dică este prima variantă a lui Gigi Becali pentru înlocuirea lui Toni Petrea. Fostul decar al roş-albaştrilor a pregătit mai pregătit echipa între iunie 2017 şi decembrie 2018:

„Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva cât am fost acolo. Cred că am avut rezultate bune”, la Orange Sport, despre posibilitatea de a prelua FCSB.

Petrea, al doilea mandat pe banca FCSB!

Toni Petrea este la al doilea mandat pe banca celor de la FCSB. El a condus echipa în sezonul 2020-2021, iar anul trecut a revenit în noiembrie la echipă după înlocuirea lui Edi Iordănescu.

