Calculele pentru ultima etapă de Premier League. Trei echipe de tradiție se luptă pentru evitarea retrogradării, se decide și ultimul loc de Europa

Într-un sezon în care , ultima etapă din campionatul Angliei propune bătălii mai mici, dar extrem de interesante și importante.

Retrogradarea din Premier League se joacă în ultima etapă între trei echipe

Având implicații la retrogradare și în zona cupelor europene, toate meciurile din etapa a 38-a, ultima din Premier League, se vor desfășura la aceeași oră. Jocurile au fost programate pentru duminică, 28 mai, de la ora 18:30.

În subsolul clasamentului, Southampton este matematic retrogradată, dar va trebui să afle după runda finală care sunt celelalte două colege care o vor însoți în sezonul viitor în Championship.

Sunt trei echipe de mare tradiție din fotbalul englez, Everton, Leicester City și Leeds United, care se luptă pentru un singur loc care permite participarea în Premier League și în stagiunea viitoare.

Leicester la un pas de retrogradare după ce a luat titlul acum 7 ani

Mare favorită să se salveze de la retrogradare este Everton, care are două puncte avans față de celelalte două. ”Caramalele” au avut parte de un sezon extrem de dificil, proprietarul Farhad Moshiri s-a săturat și l, însă aducerea pe banca tehnică a lui Sean Dyche a însemnat o relansare a echipei care acum are șansa să continue în Premier League.

Everton primește vizita lui Bournemouth, o formație care este scăpată de mult timp de grijile retrogradării, astfel că sunt șanse mari ca fanii să înceapă sărbătoarea după ultimul fluier de pe Goodison Park.

Leicester joacă acasă cu West Ham United, în timp ce Leeds primește vizita lui Tottenham Hotspur și ambele trebuie să câștige în speranța că Everton se va încurca. Dacă va învinge, pentru Leicester va fi de ajuns ca Bournemouth să scoată o remiză la Liverpool, deoarece are golaveraj mai bun decât ”caramelele”.

Leeds are cea mai dificilă misiune. Pe lângă adversarul cel mai greu și care are și o miză, are nevoie pe lângă victorie și de faptul ca Everton să piardă și Leicester să nu câștige, deoarece are cel mai slab golaveraj.

Aston Villa, favorită la locul de Conference League

O bătălie interesantă se duce și pentru locul 7, cel care asigură prezența în Conference League. Înaintea ultimei etape această poziție este ocupă de Aston Villa (58 de puncte), dar Tottenham (57 de puncte) și Brentford (56 de puncte) pândesc orice pas greșit.

Trupa din Birmingham primește vizita revelației Brighton, cea care a produs multe surprize în acest sezon, astfel că nimic nu este sigur pentru echipa condusă de spaniolul Unai Emery.

Tottenham, care traversează unul dintre cele mai modeste sezoane din ultimii ani, va juca pe terenul lui Leeds, în timp Brentford, , va juca pe teren propriu în fața campioanei Manchester City.