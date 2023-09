Trosnitura pe care Răchită nu o uită nici după 40 de ani. ”Îți rămâne în creier”

Fotbalistul de la FC Hermannstadt s-a ales cu o după o intrare a fundașului formației Petrolul Ploiești, Valentin Țicu. Iancu a fost operat cu succes şi doctorii sunt optimişti că va putea să îşi revină complet.

Răchită, marcat de o trosnitură care a dus la o accidentare gravă

Prezent în studioul , Valeriu Răchită și-a amintit de o accidentare groaznică petrecută în perioada în care era doar copil de mingi și a mărturisit că încă mai are înregistrată pe creier trosnitura osului de atunci.

”Îmi aduc aminte de o întâmplare de acum 40 de ani. Eram copil de mingi pe vechiul Ilie Oană, pe zgura aceea, stăteam pe o minge lângă banca de rezerve și am auzit o trosnitură incredibilă. Ștefan cu Ion Gigi într-un Petrolul cu Oțelul Galați. Tot așa, dublă fractură de tibie și peroneu.

Constantin Ștefan, fundașul nostru, i-a făcut pârghie lui Ion Gigi și am auzit acea trosnitură urâtă care mi-a rămas în minte de acum 40 de ani. Deci cum să nu-i rămână lui Țicu după ce a auzit-o acolo la jumătate de metru. Eu n-am uitat 40 de ani și am fost pe margine, pe zgură, când am auzit acel ‘trosc’.

Mai am una cu Bălăceanu și cu Marius Popescu la o semifinală de Cupa României, tot pe Ilie Oană. La fel, Marius Popescu dublă fractură. Sunt niște sunete care îți rămân în creier, n-ai cum să le uiți. Oricât ai vrea să le elimini, nu ai cum, îți rămân acolo într-o parte a creierului”, a declarat Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Țicu l-a vizitat pe Iancu la spital

Specialiștii FANATIK SUPERLIGA asupra jucătorului sibienilor. Robert Niță a precizat că intrarea s-a terminat rău pentru Dragoș Iancu pentru că Țicu l-a prins cu crampoanele în pământ.

Sorin Cârțu a fost și nu a vrut să urmărească reluările. Totodată, fostul președinte al Universității Craiova a susținut la FANATIK SUPERLIGA că accidentarea ar putea rămâne cu urme pentru jucătorul de la Hermannstadt.

La o zi după teribilul accident, Valentin și l-a vizitat pe Dragoș Iancu. El a afirmat că regretă mult cele întâmplate, dar și că este prieten cu jucătorul de la Hermannstadt, cunoscându-se de la loturile de tineret ale echipei naționale.

