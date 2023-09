Ultimele detalii despre problemele de sănătate ale lui Florinel Coman. Când revine pe teren

Dezvăluire , care ne dă speranțe în perspectiva meciurilor naționalei cu Israel și Kosovo. Convocat de Edi Iordănescu, Florinel Coman s-a confruntat cu ceva probleme medicale, dar îi va putea ajuta pe „tricolori”.

Florin Coman, apt pentru duelurile naționalei cu Israel și Kosovo. Ce s-a întâmplat

Potrivit , Florinel Coman a răcit în săptămâna meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova. FANATIK a aflat în exclusivitate că starul FCSB-ului, care s-a făcut bine și va intra în program normal la echipa națională.

„S-a vehiculat că Florinel Coman are probleme mari la echipa națională. Într-adevăr, Coman a fost puțin răcit, dar este mult mai bine în acest moment și așteptat ca începând de marți să se antreneze normal cu cei de la lot.

Deci, Coman, în mod normal, dacă totul decurge în regulă, va fi apt pentru primul meci al României, cu Israel, care e sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 21:45”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe urmele lui Adrian Ilie?

Florinel Coman are șapte prezențe și niciun gol la echipa națională de seniori a României. . „Eu aș vrea să aibă exact traseul meu!

Eu am plecat imediat după ce am luat cartonaș roșu! La patru zile am plecat în Champions League! O să joace bine la echipa națională și poate o să dea cineva”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

După patru etape scurse din preliminariile Campionatului European din 2024, echipa națională a României este pe locul 2 în Grupa I, cu opt puncte, două mai puține decât liderul Elveția și cu unul peste Israel.

Dubla României cu Israel și Kosovo este programată sâmbătă, 9 septembrie, respectiv marți, 12 septembrie. Ambele partide sunt programate la ora 21:45 și se vor disputa pe Național Arena.

