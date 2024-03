Uluitor! Adrian Mititelu a dezvăluit câți suporteri are, de fapt, FCU Craiova. Nici patronului nu-i vine să creadă!

, ceea ce l-a îndemnat pe Adrian Mititelu să ofere niște explicații. În discursul avut la , Mititelu s-a referit și la numărul de suporteri pe care îl are clubul lui: ”Am vrut să le facem pe placul a circa 1.500-2.000 de simpatizanți ai lui Nicolo Napoli. Dintre suporterii noștri, cam 70 la sută sunt fanii lui Nicolo”.

FCU Craiova nu are chiar atât de puțini suporteri câți crede Adrian Mititelu, dar nici câţi ar dori: e locul 12 în Superligă! 🙂

Cu regula de trei simplă, rezultă că FCU Craiova ar avea între 2.142 și 2.857 de suporteri! Acestea sunt numerele pe care le consideră corecte proprietarul echipei. Realitatea este că Mititelu își subestimează clubul. FCU a avut, la meciurile de acasă, o medie de 4.515 spectatori, de două ori mai mulți oameni decât crede patronul că poate să atragă.

ADVERTISEMENT

El a socotit într-un context în care căuta să justifice readucerea lui Napoli, un antrenor aflat la al zecelea mandat la FCU: ”Nicolo e un om corect care întotdeauna și-a dorit să fie aici. El s-a autopropus, a spus că vrea să mă ajute, deci nu eu am insistat să se întoarcă. Când am văzut că un om se autopropune am considerat că pentru moment e cea mai bună soluție”.

I-a pomenit și pe suporteri ca să insiste că mai ales pentru ei l-a readus pe italian, doar că a calculat în așa fel încât a făcut să pară că propria echipă nu e interesantă mai deloc în Craiova! E drept că nici nu este FCU una dintre formațiile cele mai populare din campionat. Cu media de 4.515 spectatori pe meci, alb-albaștrii lui Mititelu sunt pe locul al 12-lea în clasamentul realizat în funcție de numărul oamenilor prezenți în tribune.

ADVERTISEMENT

Suporterii l-au convins pe Adrian Mititelu să îl reinstaleze pe Napoli, ”un antrenor bătrân și bolnav”

Bauza și ceilalți s-au înscris în media aceasta și ei. FCU e a 13-a în clasament, pe un loc care i-ar impune participarea la un baraj pentru salvarea de la retrogradare. Mititelu a devenit conștient de riscul ca formația sa să se întoarcă în liga a doua și .

A insistat că suporterii adevărați iubesc echipa chiar și în liga a patra, în eșalonul din care a pornit el atunci când a înființat FCU. A promovat treptat și și-a urcat echipa în SuperLiga. Acum e cel mai aproape s-o bage înapoi în ”B”. În sezonul trecut, tot cu Nicolo Napoli pe bancă, .

ADVERTISEMENT

Ei au pierdut la Cluj cu CFR, 0-1, și au ratat astfel prima participare în cupele europene în istoria scurtă a clubului. După partida aceea, Mititelu a anunțat la DigiSport că îl demitea pe Nicolo Napoli, ”care nu are niciun merit pentru rezultatele bune ale echipei, e bătrân, are probleme medicale. Nu va mai reveni vreodată la Craiova!”.

Nicolo Napoli a revenit la FCU Craiova a zecea oară și s-ar putea să se mai întoarcă!

L-a readus acum, într-un moment în care nu găsea vreo soluție pentru ocuparea postului de antrenor principal: ”De ce e atât scandal? Napoli poate să vină și a 11-a oară, și a 12-a oară! Într-adevăr, am spus că n-o să-l mai aduc, dar echipa era într-o situație grea și am considerat că aveam nevoie de un antrenor care să știe mersul la club”.

ADVERTISEMENT

Suporterii pe care Mititelu îi crede mai puțini decât sunt ei de fapt au rămas atașați de FCU și datorită rivalității locale cu Universitatea Craiova. La cel mai recent duel direct, cu FCU organizator, au asistat 12.111 oameni. Cu mult mai mulți fani decât a estimat Mititelu că ar avea clubul lui, între 2.142 și 2.857.

42 de ani avea Nicolo Napoli când a venit prima oară la Craiova. Fost fotbalist important în Italia, fundaș al lui Juventus, el are astăzi 62 de ani și 10 mandate alături de Mititelu

2.517 spectatori au asistat la partida FCU-Poli Iași, scor 1-1, din etapa a 28-a a SuperLigii. Jocul a avut loc înaintea derby-ului local cu Universitatea și a înregistrat o audiență apropiată de estimarea lui Mititelu legată de numărul de fani pe care i-ar avea echipa lui