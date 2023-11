Un arbitru din Constanţa se revoltă împotriva fraţilor Kovacs şi a sistemului: “Să ne spună cum a fost promovat Szabolcs. Am avut aceeaşi notă”. Exclusiv

Introducerea sistemului VAR nu a rezolvat problemele arbitrajului românesc, ba mai mult, controversele privind prestaţiile arbitrilor sunt nelipsite în fiecare etapă. Se fac scenarii privind , cine îi controlează pe aceştia sau dacă arbitrează sau nu la ordin.

Un arbitru din Constanţa se revoltă împotriva fraţilor Kovacs şi a sistemului!

Însă, problemele din acest domeniu vin şi din interior şi nu sunt puţini arbitrii care acuză că fără să ai pe cineva în spate nu ai nicio şansă să promovezi, indiferent de valoarea şi eforturile pe care le faci.

Valentin Gheorghe este un arbitru din Constanţa, la nivel de Liga a 4-a, care a vorbit pentru FANATIK despre modul în care se promovează arbitrii pe “pile”. El a avut în 2014 tentativa de a ajunge în Liga a 3-a şi a dat examenul de promovare, la care a participat şi Szabolcs Kovacs.

Cei doi au fost pe locurile 10 şi 11 pe liste, despărţiţi de o sutime de punct. Szabolcs Kovacs a luat nota 9,43, iar Valentin Gheorghe 9,42. Dar carierele lor au luat turnuri diametral opuse, , în timp ce Gheorghe a fost ţinut în Liga a 4-a:

“Eu activez în continuare la nivel local pentru că nu am pe nimeni, cum se spune. Aş vrea să adresez şi eu o întrebare. Pe ce criterii a fost promovat fratele lui Isvan Kovacs, dacă eu nu am fost băgat în seamă după aceea.

Am fost în primii 10-11, măcar să mă întrebe cei de la CCA: «Ce faci? Îţi dăm şi ţie un meci sau nu îţi dăm?». Atunci eram la acelaşi nivel cu Szabolcs Kovacs. Dumnealui s-a dus până la Liga 1, eu am rămas pe loc.

“Să ne spună cum a fost promovat Szabolcs Kovacs, că am fost cel puţin la acelaşi nivel cu el”

Mai mult decât atât. Anumiţi colegi de-ai mei din Constanţa, aflaţi mai jos pe listă, au fost promovaţi ei în locul meu. Eu am demonstrat că sunt mai bun decât ei. Au ieşit pe locurile 45-55 şi au fost promovaţi în locul meu.

Eu n-am nimic cu ei, doar că am demonstrat că sunt mult mai bun ca ei. Să ne spună cum a fost promovat Szabolcs Kovacs, că am fost cel puţin la acelaşi nivel cu el, am avut aceeaşi notă”, a spus Valentin Gheorghe pentru FANATIK.

Acuze dure la CCA: “Sunt astfel de promovări la «excepţional» pentru pilele lor, ca să vorbim româneşte. Că nu e niciun secret”

Arbitrul constănţean a declarat pentru FANATIK că promovările nu se mai fac prin concurs, cum a fost cel din 2014 la care a participat, ci printr-un sistem de evaluări, dar pe care CCA nu le face publice:

“Nu este niciun secret cum se fac promovările. Sunt concursuri făcute de CCA care se numesc «Concursuri şi promovări la excepţional». Mai sunt astfel de promovări la “excepţional” pentru pilele lor, ca să vorbim româneşte. Că nu e niciun secret. Nu mă ascund.

Dacă doreau să promoveze cei mai buni şi cei mai competenţi, organizau examene. Nu, ei au organizat acel examen din 2014 pur şi simplu, după care timp de cinci ani nu s-a mai organizat nimic.

Se organizează când au chef cei de la CCA. Atât. Ei promovează pe cine doresc, nu pe cine merită. Nu am putut să am nicio tentativă că nu s-a mai ţinut niciun examen.

“Atenţie, arbitrii sunt promovaţi pe unele evaluări ascunse, ele nu sunt făcute publice”

Atenţie, arbitrii sunt promovaţi pe unele evaluări ascunse, ele nu sunt făcute publice. AJF-urile sunt rugate să trimită doi arbitrii la nişte cursuri intensive care se fac de către CCA.

Ele se fac o dată la un an sau la doi ani, în funcţie de necesarul de arbitrii. Aşa a fost şi domnul Szabolcs Kovacs promovat, după cursurile intensive, dar nu prin examen”.

“«Ce facă, mă, Vali? Faci memorii?»”

Valentin Gheorghe a făcut memoriu la CCA după ce un coleg clasat mult sub el a fost inclus pe listele de Liga 3, dar a fost ignorat de preşedintele CCA de la acea vreme, Alexandru Deaconu. În schimb, a fost mustrat de Aurel Oniţa, şeful Comisiei Judeţene:

“Lumea ar trebui să ştie şi vrem adevărul. La puţin timp după acel examen, am făcut un memoriu la CCA, domnul Alexandru Deaconu era atunci. Şi i-am spus: «Domnule Deaconu, un coleg de-ai mei a fost promovat din Constanţa de pe locul 45, eu nu am fost promovat de pe 11. Cum se întâmplă că mi se pare o anomalie?».

Nu mi-a răspuns, l-a sunat pe domnul Aurel Oniţa la Constanţa, preşedintele Comisiei Judeţene. Şi mi-a spus la momentul respectiv: «Ce facă, mă, Vali? Faci memorii?».

Hobby-ul acesta îl practic din 2007. Spuneţi-mi pe ce criterii este domnul Andrei Chivulete în Liga 1? El nici nu ştie să meargă pe stradă. Nu aţi observat că domnul Andrei Chivulete, când este delegat la meciurile din Liga 1 are doar arbitrii asistenţi cu experienţă? De ce? Ca să-l ajute.

Luaţi delegările lui Andrei Chivulete. În momentul în care a arbitrat, i s-au oferit ori arbitrii FIFA, ori arbitrii de mare experienţă. Eu n-am avut nicio şansă să pot promova în toţi aceşti ani”, a spus Valentin Gheorghe.

Chiar dacă suntem bine reprezentaţi în cupele europene şi arbitrii români au prins delegări la ultimele turnee finale, una dintre marile probleme rămâne modul netransparent în care CCA guvernează acest domeniu şi asta duce la acuzaţii că promovările se fac după bunul plac şi sunt propulsaţi arbitrii care au”spatele asigurat” nu cei competenţi.

2021 este anul în care Szabolcs Kovacs a debutat în SuperLiga

6000 de lei câştigă un arbitru “central” pentru un meci condus în SuperLiga