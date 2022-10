Un fost antrenor al naționalei U21 îi dă sfaturi lui Becali: „Nea Gigi, bagă-l să joace!”. Cine este fotbalistul vizat

Gigi Becali a adus nu mai puțin de 12 jucători în campania de transferuri din vară. Totuși, patronul vicecampioanei României nu este mulțumit de evoluția tuturor fotbaliștilor nou-veniți. Cel mai bun exemplu este Vadim Rață. Fotbalistul transferat pentru 300.000 de euro de la FC Voluntari a revenit la formația ilfoveană.

Florin Bratu, sfaturi pentru Gigi Becali: „Bagă-l să joace, că are calitate!”

După ce , Rachid Bouhenna, Bogdan Rusu și Marco Dulca sunt acum „pe făraș”. Totuși, Florin Bratu, fostul selecționer al „naționalei mici” a României, consideră că mijlocașul venit de la Chindia Târgoviște merită mai multe minute de joc.

Florin Bratu a enumerat calitățile care îl recomandă pe Marco Dulca în zona mediană a „roș-albaștrilor”. „E harnic, îți dublează foarte bine, îți închide zona. Mi se pare că i s-a pus prea repede o etichetă.

Nea Gigi, bagă-l să joace că are calitate! Am încredere în el că are calitate. E un jucător tânăr care nu te trădează. Storci tricoul de pe el! FCSB are nevoie de un astfel de jucător”, a adăugat Florin Bratu, la .

Florin Bratu a descoperit problema FCSB-ului: „Au dispărut mijlocașii aceia centrali, gen Bourceanu și Pintilii”

Fostul selecționer al naționalei României U21 a continuat să vorbească despre problemele din zona de mijloc de la FCSB. Bratu este de părere că „roș-albaștrii” au nevoie de mijlocași de profilul pe care îl aveau Bourceanu și Pintilii.

„FCSB are probleme, de fapt, la mijloc. Au dispărut mijlocașii aceia centrali, gen Bourceanu și Pintilii. Toate acțiunile au fost pe fundașii centrali și este greu. Edjouma și Olaru nu au profil defensiv.

Mie îmi place de Dulca, e un număr 6 puternic, agresiv. Nu-i cere să dribleze, nu e calitatea lui”, au fost cuvintele lui Florin Bratu.

Marco Dulca, pe „lista neagră” a lui Gigi Becali după remiza cu Anderlecht

, imediat după remiza dintre FCSB și Anderlecht din grupele Conference League. Totuși, .

Gigi Becali a tunat după partida cu Anderlecht. În vizorul patronului au intrat atât Bogdan Rusu, cât și Rachid Bouhenna. „Dacă aveam alt atacant… Au fost niște mingi. I-a dat-o Olaru lui Rusu, care dormea. El e speriat. Ce vrei de la Rusu? Se sperie, îi e frică. L-am luat că nu aveam atacant.

„Le dăm banii la oameni și le mulțumim. Tuturor care au contribuit la calificare. Tot ce a fost în teren la calificare, le mulțumim, nu ne pare rău și nu avem ce regreta. Ce nu face față la FCSB, va pleca înapoi.

„Dacă vor să îi ia, să îi ia. Ia și 250 de mii pe Rusu, ia-l și înapoi. La Dulca am plătit clauza de 250 de mii, dacă vreți, luați-l pe Dulca înapoi. Nu e nicio supărare. Le mulțumesc la băieți, dar nu am ce să fac”, a declarat Gigi Becali după egalul cu Anderlecht.