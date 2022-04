Un fost campion al României îi desființează pe Dan Petrescu și Mihai Stoica: ”Sunt simpli angajați, nu au dat de mâncare nimănui și nu au inventat nimic!” Video

Tehnicianul de la CFR Cluj a afirmat că a dat multor oameni din fotbal de mâncare, iar managerul general de la FCSB că nu știe limba română și i-a dezvăluit salariul pe care îl încasa pe vremea când lucrau împreună la Unirea Urziceni.

Dan Petrescu și Mihai Stoica, criticați dur de un fost campion al României

Acuzele pe care și le împart de la distanță Mihai Stoica și Dan Petrescu l-au deranjat teribil pe fostul mijlocaș Iulian Apostol, care a lucrat cu ambii oameni de fotbal în perioada când a jucat și a ieșit campion al României cu Unirea Urziceni.

”Petrescu si MM nu au inventat ceva pe acest pământ. Sunt simplii angajați. Nu mi-a dat mie Petrescu să mănânc, că nu a inventat farfuria și furculița. Să-și vadă de treburile lor, fiecare, că se fac de râs.

Mie chiar mi-a plăcut , iar MM ar trebui să accepte că fiecare dintre noi avem dreptul să vorbim, așa cum îl are și el. Nu știu ce i-ar da numai lui dreptul să vorbească de noi toți. Lui MM îi place să iasă în evidență.

Trebuie să accepte că și alții au dreptul să își spună părerea. MM nu a inventat ceva pe acest pământ. MM să aibă respect pentru foștii colegi, alături de care a câștigat titlul. Am văzut că MM vorbește după atâția ani de salariul lui Petrescu de la Urziceni”, a declarat Apostol, în emisiunea realizată de Gabi Safta la Radio Gold FM.

Apostol, frustrat de atacurile celor doi

Fostul fotbalist s-a arătat jignit de ă purtat de Dan Petrescu și Mihai Stoica și consideră că într-o țară civilizată un astfel de comportament nu ar fi fost acceptat și cei doi ar fost dați afară.

”Este trist să văd că oameni care au colaborat și au făcut rezultate se bălăcăresc după mulți ani în presă. Ca în spatele blocului, stilul românesc al lui MM și Petrescu. Dacă erau prin Spania sau în altă parte, nu îi auzeai să vorbească de altcineva. Acolo nu merge, că te dau afara în două secunde. Acolo primează etica, bunul simț față de fenomen.

Spune Petrescu că pe unde a fost el a dat de mâncare. Să înțeleagă amândoi că ei nu sunt mai mult de niște simpli angajați. Nu angajează ei pe nimeni, nu dau ei de mâncare cuiva. Stăteau la cafea dimineața și făceau strategii, iar acum își scot unul altuia ochii.

Daca erați tari ați fi evitat războiul din Ucraina. Sunt simpli angajați plătiți de cineva, dar să ajungi să te jignești în halul ăsta. Dau dovada de o lipsă de respect și de educație. Mă simt jignit, am fost acolo, e jignitor ce au făcut amândoi”, a continuat Iulian Apostol.

Fostul fotbalist amintește că jignirile nu aduc titlul

Fostul fotbalist le amintește celor doi că la câteva sute de kilometri de noi este un război crud în care oamenii își pierd familiile și se întreabă ce au de câștigat din acest val de jigniri purtat prin intermediul presei.

”Nu m-au învățat Dan sau MM diagonale sau când să bag materiale. Nu i-am căutat eu, ei ne-au căutat și toți am fost căutați de club. Să mă țigănesc cât de tare am fost eu? Cum să fac asta? Să uit ce am făcut împreună?

Lângă noi sunt oameni care plâng și se roagă să nu audă vreo bubuitură, care și-au pierdut familiile, copiii și noi, în Săptămâna Mare, ajungem să ne denigrăm unii pe alții. Jenant că oameni cu vastă experiență fotbalistică să își facă deservicii, să se denigreze. Ca om care a colaborat cu amândoi, mă doare să-i văd în halul ăsta. Nu jignirile aduc titlul.

Săracul când pleacă nu ia ceva mai mult, nici bogatul. Toți plecăm la fel. Se supără Gigi dacă MM vorbește frumos de Petrescu, așa cum ar trebui? Dacă vorbește Petrescu urât de MM îi pune patronul 2000 în plus la salariu??”, se întreabă Apostol.

Apostol, nemulțumit că Stoica și Petrescu își arogă meritele pentru titlul de la Urziceni

Fostul campion cu Unirea Urziceni este deranjat de faptul că doi oameni care au lucrat foarte bine într-o perioadă au ajuns să-și vorbească în acest fel și consideră că astfel de comportamente îndepărtează suporterul de stadion.

”Ar fi putut vreodată Petrescu în Anglia să vorbească așa de un rival? E prea mult. Trebuie luate măsuri dure față de cei care ajung la aceste jigniri. Pedepse drastice. Ei doi hrănesc ziarele sportive cu asemenea jigniri. Liga să intervină. Nu poți să te trezești să spui orice vrei de cineva.

Să spun ce salariu avea unul atunci, depășește fișa postului. E jignire asupra profesiei ce a făcut MM. Cum nici Petrescu nu poate să spună ca dă el de mâncare cuiva. Petrescu poate da copiilor lui sau familiei. Nu a inventat el farfuria și furculița. Ai avut 27 de jucători să câștigi campionatul. Te-ai sacrificat tu, ți-ai rupt mâini, ai avut comoții pe teren? Nu. Atunci, taci.

Cu asemenea atitudine nu atragi pe cineva la stadion. Cu intrigă, răutate. Doi oameni care au lucrat foarte bine. Au petrecut sărbători împreună. După ani, ne criticăm. Pentru niște bani? Din păcate, ei sunt aur curat pentru presă. Sufăr pentru că îi cunosc și mă doare că spun prostii mai mari decât ei”, a încheiat Iulian Apostul.