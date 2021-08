Un fost jucător al Craiovei și al Rapidului a analizat derby-ul de pe Arena Națională: „Săpunaru poate juca până la 40 de ani!” Exclusiv

este primul derby al etapei analizat pentru FANATIK de și care are cap de afiș partida dintre CFR Cluj și FCSB

Alb-vișinii sunt singura echipă din Casa Pariurilor Liga 1 care nu a primit gol, în timp ce Laurențiu Reghecampf încearcă să facă minuni pe banca oltenilor și vine pe Național Arena să câștige și să practice un joc ofensiv, așa cum a obișnuit la FCSB și la echipele pe care le-a mai antrenat.

Ionuț Rada e impresionat de Mihai Iosif: „Nimeni nu credea că va deveni un antrenor important în Liga 1”

Ionuț Rada propune o analiză excelentă a derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK. Fostul rapidist a fost surprins de ascensiunea lui Mihai Iosif, despre care spune că nimeni nu a crezut în el, nici măcar cei din cadrul clubului: „Am jucat și la Craiova și la Rapid. Va fi un meci extrem de interesant și spectaculos. Sunt probleme la nivel ofensiv la ambele echipe.

Nimeni nu credea că Mihai Iosif va deveni un nume în rândul antrenorilor din Liga 1. Este de apreciat ce a făcut și e un antrenor pe care încă îl descoperim, care știe să creeze atmosferă și ambianță, ceea ce nu e deloc ușor să faci zi de zi la antrenamente și în vestiar”.

În privința Craiovei, fostul fotbalist consideră că Laurențiu Reghecampf are o misiune la fel de dificilă ca Edi Iordănescu la FCSB: „De partea cealaltă, Reghecampf încearcă să pună pe picioare Craiova, la fel ca Edi Iordănescu la FCSB. Va avea foarte mult de muncă”.

Eliminarea din cupele europene, pierderea lui Cicâldău, forma slabă a unor jucători și accidentarea lui Koljic sunt lucruri care atârnă greu pentru Universitatea Craiova: „E o dezamăgire mare pentru ei eliminarea din cupele europene, Cicâldău a plecat și sunt câțiva jucători care nu dau randament, plus Koljic care e accidentat. Deci sunt multe probleme și acolo, și o presiune mare din partea publicului”.

Ionuț Rada nu crede că lui Șumudică îi pare rău că nu a mers la Rapid: „Mai degrabă că nu s-a dus la FCSB!”

e de părere că Marius Șumudică nu regretă faptul că nu a mers la Rapid, ci mai ales că nu a acceptat oferta lui Gigi Becali de a antrena FCSB: „Nu știu dacă Șumudică regretă că nu a mers la Rapid, ci mai degrabă că nu s-a dus la FCSB. Era greu după ce Iosif a promovat. Au mers pe varianta asta. Trebuia să ia sfatul lui Mircea Lucesc: «Ce e în inima ta, e în inima ta, iar ce e profesional trebuie să gândești profesional!». Pentru că asta este meseria lui, nu să fie pentru o singură echipă.

Era important ca Șumudică să rămână în Liga 1, pentru că ar deveni mult mai interesant fotbalul cu antrenori cu experiență și personalitate. Dă frumusețe campionatului. Sunt și Hagi, Reghecampf, Săndoi…”

Ionuț Rada: „Lui Reghe îi plac astfel de meciuri cu presiune!”

îi avertizează pe rapidiști că Laurențiu Reghecampf pregătește exemplar astfel de meciuri importante și crede că Rapidul va aborda partida la fel ca la Botoșani: „Eu cred că va fi un meci deschis, pentru că știu cum pregătește Reghecampf astfel de meciuri. Îi plac astfel de jocuri cu o presiune fantastică, dar depinde cât de pregătită e echipa pentru a face față unui astfel de ritm.

E clar că Rapid a arătat și la meciul cu Botoșani că poate să și atace și să se apere, ceea ce mi se pare o abordare sănătoasă. E evident că Rapid devine acum o nucă tare pentru toată lumea, iar adversarii o văd ca pe o echipă importantă. Vorbim totuși de o echipă de tradiție în Liga 1, nu de o nou-promovată.

Cred că Rapid va aborda meciul cu Craiova precum cel de la Botoșani, nu ca cel cu FCSB. Acolo s-au dus peste ei cu agresivitate în duelurile unu contra unu, alimentată și de entuziasmul lor. Vor fi anumite intervaluri în care vor ataca și perioade în care se vor apăra, pentru că am văzut că fac foarte bine tranziția și mișcă liniile excelent. La Botoșani le-a ieșit, iar eu cred că echipa lui Croitoru e una foarte bună a campionatului”.

Cât de importantă e prezența jucătorilor cu experință de la Rapid: „Îi ajută să păstreze echilibrul!”

Ionuț Rada e de părere că a găsit rețeta succesului la Rapid și a creat o legătură perfectă între jucătorii experimentați și cei tineri, conduși de un căpitan precum Cristi Săpunaru: „Sunt sigur că atmosfera la echipă e foarte bună și oamenii de la Rapid știu că toate aceste lucruri nu vin doar pentru că se numesc Săpunaru, Morais sau Grigore și vor rămâne cu picioarele pe pământ și vor face aceleași lucruri. Nu trebuie să creadă că au găsit rețeta perfectă. Îi ajută foarte mult acest mix de jucători experimentați și tineri, care îi ajută să păstreze echilibrul. Nu e ușor să joci la Rapid pentru că e mereu presiune. Pentru ei cred că este un liant perfect și trebuie doar să fie pregătiți pentru momentul în care vor primi gol și vor veni înfrângerile. Trebuie să nu strice ceea ce au construit. Nu s-a realizat deocamdată încă nimic.

Săpunaru cu siguranță poate juca fără probleme până la 40 de ani! Atâta timp cât nu va avea accidentări. Un jucător care a jucat ani buni în străinătate, a învățat să aibă grijă de el, să se antreneze corect și să joace un meci de 90 de minute cu o poziționare excelentă. Nu mai aleargă ca la început, dozează efortul. Singurul lucru pe care l-a pierdut e rapiditatea și viteza de reacție care nu mai pot fi ca la 20 de ani. Are un bagaj de cunoștințe foarte mare de care se folosește. Cu fotbalul pe care îl avem acum în Liga 1 poate să joace fără probleme. Noi nu mai avem atacanți în România! Pentru un fundaș central e mult mai ușor și nu sunt jucători care să te facă să simți că nu mai poți ține pasul.

Faptul că echipa nu a primit niciun gol în șase etape dă o încredere uriașă jucătorilor din teren, mai ales datorită faptului că echipa este extrem de solidă în apărare și jucătorii cu mare experiență oferă multă siguranță: „Contează enorm pentru cei din teren că nu au primit gol și când știi că ai jucători de mare experiență în apărare”.

, Rada e convins că dacă Rapidul va continua evoluțiile bune vor fi și mai mulți jucători convocați la naționala mare: „Am văzut că e o întreagă discuție pe seama convocărilor jucătorilor rapidiști care trebuiau chemați la națională. E alegerea lui Mirel Rădoi. Nu știu dacă Săpunaru se mai gândește la echipa națională. Sunt jucători care arată foarte bine și dacă vor continua așa vor fi convocați”.

Ionuț Rada, impresionat de Jovan Markovici și Rareș Ilie: „Declarațiile le fac rău!”

Fostul fotbalist este încântat de evoluțiile lui Markovici, pe care îl consideră un atacant pur sânge, o „specie rară” pentru echipele din Liga 1, în timp ce pe Rareș Ilie îl vede un fotbalist de mare perspectivă: „Chiar îmi plac mult Jovan Markovici și Rareș Ilie. Demult nu am mai văzut un atacant cu mult tupeu și care să încerce să finalizeze în forță!

Sunt curios și am analizat câțiva tineri. Declarațiile oamenilor din fotbal însă nu le fac deloc bine și clar îi afectează. Au jucat cinci meciuri! Nu poți vorbi de sume de transfer de milioane. E cale lungă”.

Amintiri din derby-ul Craiova – Rapid: „A fost ușoară trecerea din Bănie în Giulești”

„Eram copil când am fost pe stadion la acel 2-2 dintre Rapid și Craiova, când Rapidul a pierdut campionatul. Am câștigat o dată când am jucat la Craiova și i-am bătut acasă cu 3-1 sau 2-0 și aveau emoții că se băteau la campionat cu Steaua. Din postura de jucător al Rapidului am făcut un 0-0 în deplasare.

Sunt amintiri frumoase și ambele galerii sunt extraordinare. Am venit de la Craiova la Rapid, dar pentru mine a fost o trecere ușoară. Eram obișnuit cu același nivel de presiune, de cântece, de atmosferă și de-asta nu m-am temut niciodată. Așa am crescut și prin suporterii Craiovei și ai Rapidului și nu m-am temut niciodată de presiunea tribunelor”, a declarat fostul jucător al Rapidului și al Craiovei, Ionuț Rada, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rapid cred că e favorită, dar ambele echipe sunt de valori apropiate. E un duel echilibrat. Am văzut de fiecare dată că în astfel de meciuri e greu să ai o favorită. Valorile se aliniază. – Ionuț Rada