Un internațional moldovean, al treilea transfer al lui Dinamo: „Bine ai venit, Petru Neagu!”

Cu patru zile înainte de reluarea campionatului, Dinamo a mai bifat un transfer. „Alb-roșiii” au reușit să îl înregimenteze pe internaționalul moldovean Petru Neagu, care a evoluat ultima oară la FC Bălți.

Dinamo a anunțat transferul internaționalului moldovean Petru Neagu

După ce i-a transferat pe fundașul central și pe a anunțat oficial cel de-al treilea transfer al iernii.

Este vorba despre internaționalul moldovean Petru Neagu, care poate evolua atât ca mijlocaș stânga, cât și ca atacant stânga. El a fost format la Academia lui AC Torino, în Italia, și a mai evoluat în carieră pentru Zimbrul Chișinău și FC Bălți.

„Bine ai venit, Petru Neagu!

Dinamo 1948 București anunță transferul internaționalului moldovean Petru Neagu, ultima oară la FC Bălți.

24 de ani, Petru Neagu poate juca atât pe postul de mijlocaș stânga, cât și atacant central.

Format la Academia de juniori a italienilor de la Torino, Petru Neagu a evoluat în carieră în prima ligă a campionatului din Moldova, la Zimbru Chișinău (72 meciuri / 5 goluri / 11 pase decisive) și FC Bălți

(45 meciuri / 8 goluri / 11 pase decisive).

Fost internațional U19 și U21 al Moldovei, Petru Neagu a fost convocat de două ori, însă nu a debutat încă la prima reprezentativă a moldovenilor de peste Prut”, este anunțul făcut de conducătorii lui Dinamo pe pagina oficială de Faceebook a clubului.



Dinamo a refuzat doi jucători crescuţi de Real Madrid

, dezvăluire făcută de FANATIK.

Varianta a venit de la Dragoş Sterpu, fost președinte DDB Spania, care are conexiuni la Real Madrid. Însă conducătorii roș-albilor au refuzat propunerea.

“Eu aparţin unei organizaţii de vânătoare unde directorul de socios de la Real Madrid este coleg cu mine. Îi povesteam de Dinamo, cum eram acum doi ani de zile.

La începutul lunii decembrie am avut o partidă de vânătoare. Şi m-a întrebat Francisco, că aşa îl cheamă, de Dinamo, că ştie că sunt nebun cu echipa. I-am explicat că am căzut, că am fost în Liga a II-a, că avem nevoie de jucători.

Şi el mi-a spus să vorbesc cu Butragueno (n.r. Emilio Butragueno). I-am spus că mi-e şi ruşine să mai vorbesc după ce a căzut şi amicalul de acum doi ani. Şi a insistat, mi-a spus să vorbesc cu el, dar am zis că iar mă bag ‘că zice Sterpu, face Sterpu’. Şi mi-a propus să vorbesc cu preşedintele de la Dinamo, să vedem dacă acceptă”, a povestit Sterpu pentru FANATIK.