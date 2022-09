Un jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, avertisment pentru Billel Omrani: ”Dacă nu dă goluri în primele meciuri nu mai joacă”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar informația a fost confirmată ulterior de finanțatorul ”roș-albaștrilor”.

Billel Omrani, avertizat de jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB după doar 2 săptămâni

Imediat după meciul FCSB – FC Voluntari 1-1, Vadim Rața, jucător care a nu a rezistat la echipa lui Gigi Becali decât 2 săptămâni, i-a transmis lui Billel Omrani că singura șansă pentru a reuși la noua sa formație este marcheze încă de la început.

ADVERTISEMENT

”Omrani să dea goluri în primele meciuri, altfel îi va fi greu. Dacă nu dă goluri în primele meciuri nu mai joacă”, a declarat internaționalul din Republica Moldova, care apoi a explicat cum a trăit întâlnirea de pe Arena Națională.

”A fost un meci special și ciudat. Acum o săptămână eram acolo și acum sunt aici. Am fost mai motivat ca de obicei, dar tot timpul când joci contra FCSB-ului ești mai motivat. Ăsta e fotbalul. Ce să zic, mi-am revăzut foștii colegi, le-am urat baftă.

ADVERTISEMENT

Nu cred că o să mai am ofertă să merg la FCSB. Așa cred eu. Dacă domnul Becali a decis că nu mă vrea, e clar că n-o să mai fie oferte. Și nici eu nu cred că o să mă duc. Eu consider că nu am avut timp, două săptămâni, nu am reușit să înțeleg nimic. Am făcut vreo cinci antrenamente cu echipa. Asta este”, a spus Rața.

Ciobotariu a explicat de ce a început cu Nemec rezervă

Antrenorul formației FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a dezvăluit că nu se aștepta ca arbitrul Marian Barbu să dicteze penalty la ultima fază și speră ca să-i ajute pe jucători să iasă din pasa neagră.

ADVERTISEMENT

”Sunt bucuros pentru rezultat, aveam nevoie. Veneam după o serie de rezultate slabe. În ultimele trei partide nu am avut niciun șut pe spațiul porții. Eram într-o situație delicată. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine.

Nu e ușor să revii când joci cu FCSB. Am crezut în rezultat, am mers peste ei, am avut și șansă. Este un punct foarte important, aproape cât o victorie. A fost greu de gestionat această perioadă, de aia spun că sunt bucuros de rezultat.

ADVERTISEMENT

Cu oricine am fi jucat, ne-am fi dorit să câștigăm. Era complicată situația. Era greu de gestionat. Faptul că am marcat în minutul 90 este un lucru pozitiv pentru că noi de trei meciuri nu am reușit să marcăm. Din punctul meu de vedere, am făcut un joc bun și, când am primit gol, m-am gândit că e cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Am crezut că e ofsaid.

ADVERTISEMENT

La început aveam senzația că nu dă penalty. De pe bancă am văzut că e penalty clar. Am văzut că arbitrul ezită și credeam că mai avem o șansă cu VAR-ul. Apoi mi-au zis colegii că a dat penalty.

A fost o decizie tactică să îl las pe Nemec pe bancă. Nu l-am scos că nu a avut evoluții bune. În ultimele șase meciuri, toți ne-am prezentat lamentabil, în frunte cu mine. I-am pus în pericol, am rămas tot timpul doi contra doi. La ultima pasă am avut de suferit. Am avut câteva situații de contraatac foarte bune, dar ne-am blocat.

În fotbal trebuie să ai presiune, să ai emoții. De aia sunt antrenor, și jucătorii trebuie să aibă presiune și emoții, așa e la fotbal, altfel de ce ne mai prezentăm”, a afirmat Ciobotariu.