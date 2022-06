Universitatea Craiova, aproape de primul transfer pentru sezonul viitor. Aduce un fundaș central care a jucat la baraj

Oltenii au tremurat până în ultima clipă pentru locul din Conference League, dar victoria clară în barajul cu FC Botoșani i-a permis să joace în cupele europene pentru .

Daniel Celea, primul transfer vizat de conducerea Universității Craiova

Dezamăgiți de cum s-a terminat sezonul, oficialii Universității Craiova au început să caute soluții pentru întărirea lotului, iar primul nume care este aproape de transferul în Bănie este fundașul central al Chindiei Târgoviște, Daniel Celea.

Conform , jucătorul de 26 de ani se află la final de contract cu gruparea dâmbovițeană, care s-a salvat in extremis de la retrogradare, și ar fi încântat de o mutare în Bănie, acolo unde a mai jucat în urmă cu câțiva ani, dar la echipa a doua.

Celea ar urma să-i ia locul în lotul oltenilor lui Marius Constantin, care își încheie înțelegerea cu oltenii și are șanse minime de a mai continua. În aceste condiții, fotbalistul născut în Dolj ar urma să completeze lotul lui Laurențiu Reghecampf la nivel de apărători centrali, acolo unde mai sunt Valerică Găman, Paul Papp şi Vladimir Screciu.

În acest sezon, Daniel Celea a jucat 27 de meciuri Chindia Târgovişte şi a încasat patru cartonaşe galbene. El a mai jucat în cariera sa pentru ACSO Filiaşi, Sporting Roşiori, Pandurii Târgu Jiu, UTA Arad, CS Mioveni, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și LKS Lodz din Polonia.

Celea visează de mic să joace pe „Ion Oblemenco”

În iarna trecută, Daniel Celea, care intrase în ultimele șase luni de contract cu Chindia, îşi exprima . ”După o perioadă mai nereuşită în Polonia, am profitat de oportunitatea de a veni în România şi am jucat aproape meci de meci, mi-am câştigat un nume la nivelul primei ligi.

Dorinţa mea cea mare este să joc pentru Universitatea Craiova, pentru că visul copilăriei mele a fost să joc pe Ion Oblemenco. Sper ca în viitorul apropiat să se întâmple acest lucru. Eu am încredere în mine şi sunt convins că, dacă voi fi sănătos şi voi juca, mi se va îndeplini acest vis, de a juca la Universitatea Craiova.

Îmi doresc să fac un pas înainte, să mă lupt pentru titlu, să mă bat pentru trofee. Am avut în vară o ofertă de la Rapid, dar mi-am dorit să am continuitate şi am rămas la Chindia. Îmi doresc să rămân în Oltenia şi voi refuza orice altă ofertă, indiferent că ar fi din Bucureşti, dacă voi avea ocazia să vin aici.

Orice jucător se gândeşte şi la echipa naţională, dar este destul de greu ca de la Chindia să fac pasul la naţională. Un transfer la Universitatea Craiova şi o convocare la naţională ar fi ceva ideal pentru cariera mea”, spunea Celea atunci pentru Oltenia TV.