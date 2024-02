Universitatea Craiova, tocată de Kovacs la Botoşani! Oltenii, probleme de arbitraj la toate meciurile din 2024

Universitatea Craiova se depărtează tot mai mult de locurile fruntaşe după 2-2 cu FC Botoşani. Oltenii mai pierd două puncte şi de depărtează la şase lungimi de CFR Cluj, echipa aflată pe locul 3.

Universitatea Craiova, tocată de Kovacs la Botoşani!

Însă, în 2024 oltenii au mari probleme cu arbitrajul. În confruntarea de la Botoşani, echipa lui Ivaylo Petev a fost dezavantajată la două faze din repriza secundă. Dar primul moment controversat a venit la faza deschiderii scorului, când oltenii au cerut un offside.

Au fost păreri pro şi contra la acea fază în condiţiile în care după offside-ul nesemnalizat la Kaprof, Căpăţînă a degajat mingea la un adversar şi la faza imediat următoare, Kaprof a marcat. Iar aici este discutabil dacă .

Însă, în minutul 52, Sadiku l-a călcat pe Baiaram în careu. Decizia corectă ar fi fost lovitură de la 11 metri, dar Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să meargă. Apoi, în minutul 78, Alin Şeroni a scăpat de eliminare.

Fundaşul Botoşaniului a pus talpa pe tibia lui Alex Mitriţă. Şeroni a văzut doar cartonaş galben şi a continuat meciul. „De ce te duci cu talpa? Putea să dea și cartonaș roșu”, a fost şi remarca lui Ilie Dumitrescu la Digisport.

Oltenii, privaţi de un penalty cu Farul!

Oltenii au reuşit să egaleze in extremis, în minutul 90+5 prin Koljic. Dar nu este primul meci în care oltenii au fost dezavantajaţi de arbitraj în 2024. În fiecare confruntare disputată de Craiova lui Rotaru au fost greşeli.

La primul meci din 2024, cu Farul Constanţa, oltenii au fost privaţi de un penalty în final de meci. Alex Mitriţă a fost faultat în careu la scorul de 1-2, dar arbitrul Radu Petrescu a lăsat jocul să meargă, fără a consulta VAR-ul.

Fază controversată în derby-ul cu FCSB: “Bîrsan are alte aspirații în această seară”

Apoi, în derby-ul cu FCSB, Marcel Bîrsan a acordat un penalty controversat la finalul primei reprize, la un henţ depistat de VAR la Zajkov. Mihai Rotaru a acuzat dur arbitrajul după derby-ul din Bănie şi chiar dacă echipa sa a pierdut cu 0-3, a pus tunurile pe Bîrsan:

“Am văzut că domul Bîrsan i-a plâns de milă lui Coman pe teren. Când am văzut că nu dă galben la faza cu Cîmpanu, atunci am zis ‘Ok, atunci Bîrsan are alte aspirații în această seară’. Nu dorim să fim prieteni cu arbitrii, dar vrem să fim respectați. Eu cred că suntem cea mai dezavantajată echipă”, a spus Mihai Rotaru.

Dar, fostul mare arbitru al României, Ion Crăciunescu, a declarat pentru FANATIK că : „Este penalty. Şi ce dacă vine dintr-o contră mingea? El (n.r. Zajkov) trebuia să aibă mâna într-o poziţie firească. Observaţi cum vine cu mâna spre minge. E penalty clar din punctul meu de vedere”

Istvan Kovacs a făcut praf meciul Sepsi – Universitatea Craiova!

A urmat apoi meciul dintre Sepsi şi Universitatea Craiova. De această dată, oltenii au beneficiat de deciziile lui Istvan Kovacs şi au câştigat cu 3-1. , fiind contestat dur de covăsneni.

Şi la meciul dintre Universitatea Craiova şi U Cluj au fost probleme de arbitraj. Oltenii au transformat cele două penalty-uri acordate în prima repriză de Radu Petrescu. În schimb, a ieşit scandal când arbitrul a acordat penalty în repriza secundă la un duel între Vali Gheorghe şi Bancu:

“Eu nu l-am faultat pe ăla și îmi dă galben. Acum să îmi anuleze FRF galbenul, din cauza lui o să stau dacă mai iau un galben. Nu îmi convine să fiu suspendat pentru că greșesc ei. Sunt patru arbitri și nu văd, VAR-ul e degeaba”, a izbucnit Bancu la final.

Dar, pe lângă greşelile de arbitraj, Universitatea Craiova are evoluţii foarte modeste în acest debut de an şi noile transferuri nu au adus plusul aşteptat, astfel că după doar 5 puncte din 5 meciuri, oltenii îşi pot lua adio de la titlu, fiind în acest moment la 15 puncte de liderul FCSB, care are şi un meci mai puţin disputat.

4 este locul ocupat de Universitatea Craiova în SuperLiga

1 victorie în 5 meciuri din 2024 au oltenii