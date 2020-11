Usain Bolt, laude pentru Cristiano Ronaldo: ”Este mai rapid decât mine”

Fostul atlet jamaican, Usain Bolt, l-a lăudat pe starul lui Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, despre care spune că este un sportiv complet.

De opt ori campion olimpic, Bolt este deținătorul recordurilor în probele de 100, 200 și 4×100 metri și este considerat cel mai rapid om de pe planetă.

Jamaicanul s-a retras din activitate în 2017 și a vrut în mai multe rânduri să se apuce de fotbal, dar toate încercările sale au eșuat deși a jucat pentru scurt timp la o echipă din Australia.

Cristiano Ronaldo, lăudat de Usain Bolt

”Vă spun cu mâna pe inimă că Ronaldo m-ar învinge cu siguranță. Asta pentru că el este încă în activitate. Se antrenează asiduu zi de zi și este, după părerea mea, un superatlet!”, l-a lăudat Usain Bolt pe Cristiano Ronaldo.

”Este la vârful aptitudinilor sale fizice, muncește, este concentrat. Bag mâna în foc că este mai rapid decât mine”, a mai spus fostul sprinter jamaican într-un interviu acordat cotidianului spaniol Marca.

Bolt a vorbit și despre încercarea sa de a juca fotbal: ”Cred că dacă rămâneam în Europa aveam mai mult succes. Am plecat în Australia ca să scap de atenția presei, ca să nu fie atâta presiune. Dar dacă aș fi ales o echipă europeană, aș fi învățat mai multe”.

Jamaicanul a afirmat că nici nu se gândește să revină în atletism: ”Când îmi aduc aminte de antrenamentele pe care le făceam îmi piere orice chef! Nu mi-a plăcut niciodată, dar am vrut să fiu cel mai bun din lume. Acum rămân împăcat doar uitându-mă cum se pregătesc alții. Am făcut tot ce am vrut, acum zic pas ideii de a reveni”.

În vară, Usain Bolt a devenit tătic pentru prima dată. Partenera sa de viaţă, Kasi Bennett, alături de care formează un cuplu din 2014, i-a făcut cea mai mare bucurie, aducând pe lume primul lor copil, pe micuţa Olympia Lightning.

La sfârșitul lunii august, marele atlet, supranumit ”Fulgerul”, a fost nevoit să se izoleze la domiciliu după ce s-a infectat cu coronavirus. Bolt s-ar fi infectat la petrecerea pe care a organizat-o de ziua sa și la care au mai participat fotbaliștii Raheem Sterling și Leon Bailey, dar și jucătorul de cricket Chris Gayle.

