UTA Arad – FC Botoșani, Live stream ora 21:00 în etapa 4 din play-out SuperLiga. Obiective total diferite

Meciul UTA Arad – FC Botoșani are loc vineri, 14 aprilie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 4 din play-out-ul SuperLigii. Gazdele au nevoie disperată de puncte, fiind pe locul 14, adică 8 din play-out, loc de baraj de supraviețuire. Moldovenii ocupă poziția a 9-a, adică 3 în play-out, cu 23 de puncte și vor să termine pe unul dintre primele două locuri, pentru a lupta la baraj pentru Conference League.

Unde se joacă meciul UTA Arad – FC Botoșani, în etapa 4 din play-out SuperLiga

Confruntarea UTA Arad – FC Botoșani se desfășoară vineri, 14 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul „Francisc von Neuman” din Arad, în etapa 4 din play-out-ul SuperLigii.

Ambele echipe vin după rezultate pozitive. iar moldovenii au învins acasă cu 1-0 pe FC Argeș. Ca de fiecare dată când evolueazâ pe teren propriu, UTA așteaptă sprijinul suporterilor, Aradul având cea mai mare medie de spectatori la meciurile de acasă din SuperLiga.

Evident că la Arad toată lumea este conectată la maxim pentru evitarea retrogradării directe și pe cât va fi posibil și a încheierii pe un loc de baraj, care să aducă emoțiile unei duble confruntări cu locul 13 din SuperLiga.

Stadionul va fi din nou plin în culorile alb-roșu, purtând echipa cu energia sa pentru atingerea obiectivului de salvare. E foarte important ca UTA să câștige, pentru că, urmare a faptului că a terminat sezonul regulat pe locul 15, retrogradabil, are doar patru meciuri acasă și cinci în deplasare.

Cine transmite la TV partida UTA Arad – FC Botoșani

Partida UTA Arad – FC Botoşani se joacă vineri, 14 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul „Francisc von Neuman” în etapa 4 din play-out. Este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE STREAM.

Nu e făcut pentru fanii fotbalului care vor să vadă la lucru echipele lor la Craiova şi la Arad să beneficieze de condiţii optime din punct de vedere meteorologic. Scenariul de la Craiova, cer închis, reprize de ploaie, inclusiv la ora partidei şi nu mai mult de 14 grade la ora 15:00, în jur de 9 la ora meciului. Arbitru este bucureşteanul Andrei Chivulete.

Ce absenţe sunt în întâlnirea UTA Arad – FC Botoşani

Antrenorul textiliştilor arădeni, Laszlo Balint, nu are decât acelaşi jucător indisponibil ca în ultimele două etape, fundaşul central brazilian Erico da Silva. Balint intenţionează să trimită pe teren acelaşi unsprezece din cu albanezul Hoxhallari în centrul apărării lângă Benga.

FC Botoşani vrea puncte pentru a rămâne în cursa pentru primele două locuri în play-out. are trei jucători absenţi la acest meci, unul fiind fundaşul central Mutombo, titular de drept, dar şi atacantul Zabou şi mijlocaşul Tallo sunt pierderi de luat în seamă.

Cote la pariuri la jocul UTA Arad – FC Botoşani

Pentru casele de pariuri, UTA Arad este echipa care porneşte cu prima şansă în acest meci. UTA are cotă de 2,10 la victorie faţă de exact dublu în contul moldovenilor, adică 4,20. Şansă dublă „1X” are cotă 1,30, iar şansă dublă ajunge la 1,70. Un gol marcat de arădeni are cotă de 1,30, iar o reuşită a oaspeţilor la 1,65.

La Arad, sunt trei meciuri între cele două echipe. În acest sezon, UTA a învins cu scorul de 3-1, iar în precedentele două nu s-a marcat niciun gol după partide în care tot UTA a fost cea care a dominat. De notat că singura victorie afară a arădenilor în actualul sezon s-a produs la Botoşani.