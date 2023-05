UTA Arad – FC U Craiova 1948, Live stream ora 20:00 în etapa 9 din play-out SuperLiga. Egalul convine ambelor echipe

Meciul UTA Arad – FC U Craiova 1948 are loc vineri, 19 mai, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 9-a din play-out-ul SuperLigii. UTA mai are nevoie de un punct pentru a ocupa primul loc ce duce la barjul de retrogradare și a avea, teoretic, un adversar mai facil din LIga 2. Și oltenii se mulțumesc cu un punct pentru a fi siguri că vor termina primii în play-out și vor juca astfel acasă barajul de Conference League cu FC Volutari. Concluzie, remiza convine de minune în ambele tabere.

Unde se joacă meciul UTA Arad – FC U Craiova 1948, în etapa 9 din play-out SuperLiga

Confruntarea UTA Arad – FC U Craiova 1948 se desfășoară vineri, 19 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în etapa a 9-a, ultima din play-out-ul SuperLigii. Cu un egal, UTA este sigură că termină pe poziția 7 din play-out și va juca în barajul de promovare/retrogradare cu echipa mai slab clasată din Liga 2.

Stadionul va fi plin, fanii UTA-ei dorind să fie al 12-lea jucător. Și oaspeților ar trebui să le convină egalul, pentru că ar fi siguri de locul 1 în play-out și de faptul că vor fi gazdele barajului în manșă unică pentru calificarea în play-off-ul pentru Conference League. înlocuitorul demisului pentru a noua oară a italianului Nicolo Napoli.

Cine transmite la TV partida UTA Arad – FC U Craiova 1948

Partida UTA Arad – FC U Craiova 1948 se joacă vineri, 19 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în etapa a 9-a din play-out-ul SuperLigii. Ea va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 3, Orange Sport 2 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 19 mai, la Arad vremea se va declara adversară sportului. Vom vea o zi cu cer acoperit pe toată durata ei, pregătitoare pentru o perioadă și mai rea aproape toată săptămâna viitoare. Va ploua mult, în reprize, și nu e deloc exclus să se petreacă acest lucru și la ora partidei. Maxima zilei va fi de 23 de grade la amiază și cu trei grade mai puțin la ora 20:00. Arbitrul partidei este Florin Andrei din Târgu Mureș.

Ce absențe sunt în întâlnirea UTA Arad – FC U Craiova 1948

Arădenii au scăpat de pericolul retrogradării directe după ce Pentru UTA, miza este să termine pe locul 7 în play-out, respectiv 13 în campionat, situație în care ar urma să aibă la baraj, teroretic, un adversar mai facil, cel mai probabil Gloria Buzău. Singurul absent este fundașul central brazilian Erico da Silva.

Numai la familia Mititelu se putea întâmpla așa ceva. FC U Craiova vine la Arad cu Nicolo Napoli pe bancă, dar italianul a fost anunțat că de la momentul în care echipa va termina și cu partidele din barajul pentru Conference League, indiferent de deznodământul acestora, nu va mai continua, urmând ca noul antrenor să fie portughezul Joao Janeiro. , adevărat record mondial! Echipa nu are absenți la Arad și are nevoie de un egal pentru a termina prima în play-out, egalul fiind bun și pentru UTA pentru a încheia pe locul 13.

Cote la pariuri la jocul UTA Arad – FC U Craiova 1948

E un meci echilibrat pentru casele de pariuri, cu echipa arădeană favorită la cota de 2,20, iar cea olteană la 3,40. are loc pe stadionul Francisc Neumann din orașul de Muresș. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,35, șansă dublă „X2” are cotă 1,65, gol marcat UTA – cotă 1,35, iar gol al oaspeților – 1,55.

Trei meciuri au avut loc la Arad între cele două echipe de la promovarea formației oltene și toate au avut același deznodământ: succesul echipei arădene la câte un gol distanță. Două partide au fost în campionatul SuperLigii și ultimul în sferturile de finală ale Cupei României, jucate în manșă unică.