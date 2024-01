“V-o spun clar!” Agentul italian Giuffrida, adevărul despre colaborarea cu Florin Manea la transferul lui Drăguşin. Exclusiv

a ținut capul de afiș în Europa în această perioadă de mercato. Un rol important la realizarea acestei mari lovituri au avut-o impresarul Florin Manea și partenerii săi italieni Gabriele și Valerio Giuffrida, care dețin societatea GG11. Valerio a explicat pentru FANATIK cum a decurs colaborarea cu Florin Manea în realizarea transferului lui Radu Drăgușin.

Florin Manea: “Fraţii Giuffrida m-au ajutat în relaţia cu Genoa şi Spurs”

Florin Manea este agentul lui Radu Drăgușin din 2018. De altfel, el , când fundașul central era doar un junior de 16 ani care demonstra reale calități.

Pentru transferul la Tottenham, Florin Manea a lucrat cu firma italiană GG11, condusă de frații Gabriele și Valerio Giuffrida. De aici, au apărut zvonuri că Manea n-ar mai fi reprezentantul legal al lui Radu Drăgușin, ci Valerio și Gabriele.

, dar din postura de impresar al lui Drăgușin și numai el a tratat detaliile transferului:

”Ei îl au deja pe Vicario aici, portarul pe care l-au adus astă-vară de la Empoli. Dar toate discuțiile, toate negocierile le-am purtat eu, nu ei! Sunt niște agenți foarte importanți și nici pe mine, nici pe ei nu prea ne interesează ce crede lumea din exterior.

Frații Giuffrida nu sunt agenții lui Drăgușin, eu am un contract cu Radu înregistrat la Federația Italiană. Ei doi m-au ajutat în relația mea cu Genoa, cu Napoli și cu Tottenham. Cu Napoli și cu Tottenham, în crearea legăturilor care au condus la negocierile existente în iarna aceasta.”

Partenerii lui Florin Manea: ”Am lucrat de la bun început împreună cu Florin”

Contactat de FANATIK, Valerio Giuffrida a explicat mecanismul colaborării dintre societatea GG11 și Florin Manea.

”Transferul a fost realizat în egală măsură de către noi și de Florin Manea. Am lucrat de la bun început împreună și așa am mers până la final. A fost o coloborare perfectă de care suntem foarte mulțumiți și considerăm că a fost o alegere foarte inspirată această colaborare. Putem spune că am fost foarte uniți, un grup compact, care a lucrat foarte bine”, a declarat Valerio Giuffrida.

Chestionat despre informația vehiculată în România, potrivit căreia Florin Manea ar fi cedat societății GG11 dreptul de a-l impresaria pe Drăgușin Valerio Giuffrida a precizat:

”V-am spus clar că a fost tot timpul un lucru făcut în comun. Nu știu ce se spune, ce se scrie în România, noi știm prea bine că am lucrat împreună și alte discuții nu există. Am avut nevoie în egală măsură și noi de Florin Manea și el de noi. Este normal, nu era un transfer ușor de gestionat și împreună am putut finaliza totul cu succes.

Repet, din punctul nostru de vedere a fost bine și pentru noi dar și pentru el, iar împreună am reușit să facem în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită: Genoa, Tottenham și nu în ultimul rând jucătorul.

OK, e adevărat că practic noi și Florin ne știm de puțin timp, dar acum deja relația a crescut foarte mult în scurt timp”.

Italianul Valerio Giuffrida: ”Vom continua colaborarea cu Florin Manea”

Agentul italian s-a declarat extrem de mulțumit de prestația lui Florin Manea din timpul negocierilor și anunță că va colabora cu acesta și în viitor.

”Vom continua colaborarea cu Florin. Totul a funcționat ca la carte, Florin e un om deosebit și un profesionist desăvârșit și ne-a impresionat și relația deosebit de apropiată pe care o avea cu jucătorul, această relație ușurându-ne și nouă posibilitatea de a căpăta repede încrederea lui Radu, ceea ce a contat foarte mult, pentru că am făcut totul împreună, cum spuneam, consultându-ne și cu Radu”, a mai spus Valerio Giuffrida pentru FANATIK.

Culisele transferului lui Radu Drăgușin: ” Toată lumea a ținut cont de decizia jucătorului”

Agentul italian a confirmat faptul că negocierile dintre Genoa și Tottenham au fost foarte dure, iar dorința lui Radu Drăgușin de a juca în Premier League a fost extrem de importantă.

”A fost o perioadă foarte intensă, pentru că nu a fost deloc ușor până când s-au așezat toate lucrurile așa cum doreau și Genoa și Totenham și mai ales jucătorul. Pentru că, foarte mult a contat în toată această operațiune ce a vrut Radu. Toată lumea a ținut cont de decizia lui.

Sigur, un rol important l-a avut și dorința expresă a lui Tottenham de a avea cât mai repede jucătorul și bineînțeles faptul că Radu și el și-a dorit mult să meargă acolo. Totul am făcut împreună cu Florin Manea, cu care am lucrat excelent”, a mai dezvăluit Valerio Giuffrida.

Întrebat dacă Genoa a fost multumită cum s-a terminat afacerea sau ar fi preferat mai multi bani de la Bayern sau de la alte cluburi, agentul italian a punctat:

”Nu îmi place să vorbesc decât despre operațiunile pe care le ducem la bun sfârșit, nu despre ce ar fi putut face alții. Pentru noi, Genoa s-a purtat exemplar, mai ales că a decis ca înainte de orice să primeze dorința lui Radu Drăgușin.

De aceea pot spune că am lucrat perfect cu Genoa, la fel și cu Tottenham, iar Drăgușin a participat permanent la discuții, fiind un băiat foarte inteligent și cu o educație deosebită. A stat, a ascultat, până s-a decis să se oprească la Tottenham”.

Nu avem nici o îndoială că aceasta este momentul în care Radu Drăgușin trebuia să facă un pas mare înainte în carieră. Pe lângă calitățile fizice incontestabile Radu este foarte inteligent, foarte atent la orice detaliu, gândește și analizează tot ce face, caracteristici pe care nu prea le găsim la mulți jucători astăzi. În plus este și foarte plăcut ca om, deschis, sociabil, sunt convins că va fi o mare reușită faptul că va juca la acest nivel și o va face fără probleme – Valerio Giuffrida, impresar GG11

3 milioane de euro este comisionul pe care îl împarte Florin Manea cu italienii de la GG11: românul încasează 60 la sută din sumă, deci 1,8 milioane de euro, iar partenerii italieni iau 1,2 milioane de euro