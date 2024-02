Val de reacții la Fanatik SuperLiga despre acuzele de rasism la adresa lui Dorinel Munteanu. „Dinu a găsit alt răspuns pe Giulești”

. Declarațiile sale cel puțin deplasate au fost comentate și de Dan Șucu, Adrian Mutu sau Sorin Cârțu.

Dorinel Munteanu riscă să fie suspendat? Cum s-a văzut discursul său la Fanatik SuperLiga: „Nu mai avem voie să vorbim nimic”

Giani Kiriță a fost primul care a dorit să intre în subiect și i-a luat apărarea fostului mare internațional la FANATIK SUPERLIGA: „Prea mult tam tam. S-a exagerat prea mult pentru că Dorinel a zis-o și puțin în glumă doar că deranjul e că a venit din partea lui, că este antrenor.

În rest hai să mai și râdem puțin. Să mai și glumim că fotbalul este prea încrâncenat. Nu mai avem voie să mai vorbim nimic. Dorinel a zis-o zâmbind. N-a zis-o agresiv”.

Horia Ivanovici : „E un derapaj clar aici. Acuma ce să mai discutăm. Și într-o societate pe care ne-o dorim evoluată nu ai voie. Dar fiind fotbal se exagerează, mai ales că și rapidiștii mai glumesc de ei și spun”.

Giani Kiriță dezvăluie cum se tachinau jucătorii Rapidului cu cei de la Dinamo: „Nouă așa ne spuneau și așa vorbeam între noi: ‘Băi țigane’. Dar erau glume acceptate. În ziua de azi, în societatea în care trăim, nu mai ai voie să mai vorbești așa. Efectiv toată lumea-ți sare în cap.

A fost o glumă, doar că a venit din partea lui Dorinel. Mister a găsit o altă metodă după ce a fost înjurat și scuipat. A luat prosopul și l-a aruncat. El a zis bronzați. Arunci cu piatra în omul ăsta pentru ce?”.

Dorinel Munteanu, apărat și de Horia Ivanovici: „N-o să-l arăt cu degetul și nici n-o să-l pun pe cruce”

Vivi Răchită și-a adus aminte cum se „autoironizau” rapidiștii: „Acuma să desființăm și statuile din bronz, nu? În anii ’80-’90, rapidiștii aveau o banner cu o cioară care cânta la vioară. Eu îl știu că jucau cu Petrolul și veneau cu acel banner. El a greșit. Ai văzut ce s-a întâmplat și în Italia”.

Horia Ivanovici a fost : „Eu n-o să fac un caz din asta și n-o să-l arăt în niciun caz pe Dorinel cu degetul pentru că eu pot să înțeleg. Ești nervos, ai pierdut și meciul, poate că te-au mai și scuipat, nu doar că te-au înjurat. N-o să-l pun pe cruce pe Dorinel.

A greșit. Asta trebuie să spunem clar pentru că la nivelul lui trebuie să fie un exemplu de civilizație. Dar reacția parcă nu e și mai disproporționată? Le-a zis metaforic, n-a folosit cuvântul ăla. Fiind vorba de fotbal, putem să manifestăm o anumită formă de înțelegere pentru Dorinel? Îi dau cartonaș, dar nu roșu.

Vivi Răchită își aduce aminte de asemenea de tratamentul „special” cu care oaspeții erau primiți în casa Rapidului: „Giuleștiul vechi avea acești suporteri în spatele băncilor de rezerve și am pățit și eu, am plecat cu costumul alb de acolo. De ce la Giuleștiul ăsta nou nu se pune un plexiglas acolo deasupra băncilor de rezerve.

Am avut și eu o discuție cu președintele Daniel Niculae. Le-am zis că Miță Iosif nu e antrenor de Rapid și și-au dat și ei seama între timp. Mi-a zis să îmi văd de lupii mei. Și eu i-am zis să își vadă și el de păsările lui. Dar eu m-am gândit la pelicani, la porumbei, la altceva”.

Dorinel Munteanu, mustrat și apărat deopotrivă la Fanatik SuperLiga