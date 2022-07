Valeria Maslova a avut o ofertă uriașă de la CSM București! A acceptat jumătate din sumă la Metz. Exclusiv

CSM București a avut o campanie importantă de achiziții pentru noul sezon. Echipa lui Adi Vasile s-a întârit, transferând nume importante ale handbalului european. Însă, “tigroaicele” nu au reuşit să transfere şi un inter dreapta, post nevralgic în echipă.

Valeria Maslova a avut o ofertă uriașă de la CSM București! Salariu de 15.000 de euro lunar

După plecarea Barbarei Lazovic la Krim Ljubljana, postul de inter dreapta a rămas descoperit. CSM Bucureşti a ofertat două dintre cele mai bune handbaliste ale lumii pe acest post: Anna Viahireva şi Valeria Maslova.

ADVERTISEMENT

Iar ofertele au fost pe măsură. , la fel ca şi Cristina Neagu, În ceea ce o priveşte pe Valeria Maslova, fosta elevă a lui Florentin Pera, a avut o ofertă de 15.000 de euro lunar de la “tigroaice”, din informaţiile FANATIK.

Rusoaica a ales să semneze cu Metz, pe un contract mult mai mic

Ambele sportive din Rusia au ales alte destinaţii, chiar dacă este vorba de un salariu mult diminuat. Anna Viahireva a decis să semneze cu Vipers Kristiansand, campioana Europei, în timp ce Valeria Maslova a ales să semneze cu Metz.

ADVERTISEMENT

Cluburile din Rusia nu vor avea acces în grupele Champions League în noul an din cauza războiului din Ucraina, astfel că, cele mai valoroase jucătoare au părăsit echipele de top: Rostov şi ŢSKA Moscova.

Discuţiile dintre CSM Bucureşti şi Valeria Maslova au fost avansate, iar oferta de 15.000 de euro lunar părea de nerefuzat. Numai că rusoaica a ales să semneze cu Metz, deşi francezii i-au oferit doar 7500 de euro lunar.

ADVERTISEMENT

“Nu ascund. Am mers la Metz datorită lui Manu”

Într-un interviu acordat pentru , Valeria Maslova a explicat de ce a ales să semneze cu Metz, factorul decisiv fiind antrenorul Emmanuel Mayonnade, pe care îl consideră unul de mare valoare:

“CSM Bucureşti mi-a făcut o ofertă, dar am văzut că în media a apărut mult mai devreme. Clubul din România voia să mă semneze, la fel ca şi alte echipe din Europa.

ADVERTISEMENT

Dintre toate aceste opţiuni, am ales Metz. După părerea mea, este mai bine pentru dezvoltarea mea. Nu ascund. Am mers la Metz datorită lui Manu (n.r. Emmanuel Mayonnade), un antrenor foarte bun. El a fost principalul motiv pentru care am ales Metz şi nu alt club”.

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti, şase transferuri în vară

Pe postul de inter dreapta, CSM Bucureşti le are pe Andrea Klikovac şi Alicia Gogîrlă. “Tigroaicele” au bifat şase transferuri în vară: Laura Glauser, Evelina Eriksson, Kalidiatou Niakate, Grace Zaadi, Marina Soudakova şi .