Valeriu Iftime îl reneagă pe Keyta după 0-2 cu FCSB: „Nu mai e al meu!”

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, s-a declarat total dezamăgit de înfrângerea cu FCSB, dar mai ales de prestația lui Hamidou Keyta.

Marius Croitoru l-a scos din teren pe francez în minutul 73, când l-a schimbat cu Askovski. Keyta a avut o prestație dezamăgitoare și nu a scăpat de criticile patronului moldovenilor.

Iftime s-a declarat supărat după rezultatul negativ înregistrat în fața liderului Ligii 1 și a dat vina atât pe absența lui Ongenda, cât și pe valoarea adversarilor. El chiar a lăudat golurile roș-albaștrilor.

Valeriu Iftime îl reneagă pe Keyta după 0-2 cu FCSB: „Nu știu cine o să îl ia așa!”

Șeful botoșănenilor nu a fost deloc mulțumit de prestația lui Hamidou Keyta din partida cu FCSB. Deși s-a declarat supărat de prestația întregii sale echipe, Iftime a evidențiat forma slabă a francezului din atacul lui Marius Croitoru.

„Da, supărat, dar am sentimentul că nu puteam mai mult. Pe fotbal ne-au bătut, nu am fost în cea mai bună formă. Fără Ongenda la mijloc a fost greu. E greu să câștigi cu FCSB. Moruțan a făcut două goluri, bravo lor!

E greu să joci fotbal cu ei, sunt fotbaliști. Am dat două goluri frumoase, noi am avut o singură ocazie de poartă. Nu am ce să fac. De Keyta sunt dezamăgit de vreo 3 etape. Face multă figurație de vreo 3 etape.

Nu mai e jucătorul meu din vară și se protejează, nu știu ce face. Nu mai e fotbalistul bun, golgeterul meu. Sper să înțeleagă. Nu știu ce echipă o să îl ia așa. Din păcate, atât am putut. Îmi pare foarte, foarte rău. Asta e viața, nu e un sfârșit de lume”, a spus Iftime pentru gsp.ro.

Era optimist înaintea partidei: „Putem câștiga în ultima secundă!”

Înaintea duelului cu FCSB, Valeriu Iftime a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK în care se declara optimist cu privire la meciul pe care îl considera o excelentă oportunitate de a-și lua revanșa pentru înfrângerea din tur, scor 0-3.

„Să fim mai atenți și mai în formă ca în tur. Am primit trei goluri din cauza apărării. O greșeală poate întoarce tot meciul. Mă rog ca toate lucrurile să fie echilibrate și ca băieții de la Botoșani să înțeleagă asta. Putem câștiga și în ultima secundă.

Noi vrem să dăm totul în astfel de meciuri. Nu are nicio legătură faptul că am exportat la FCSB. Ambiția de a-i bate este dintotdeauna. Au fost meciuri în care ne-am comportat lamentabil și în care am fost acuzați că lăsăm meciul, alteori am jucat bine.

Anul trecut am fost bine. I-am bătut, am făcut egal în play-off. Da, cu echipele importante este mai mare motivația. Un meci cu FCSB este unul de palmares”, spunea Iftime înaintea partidei.