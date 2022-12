Vali Lazăr vrea să se apuce de antrenorat după experienţa nefericită de la Dinamo: “După ce mă pun la punct cu licenţele, vin aici, în Doha!”. Video exclusiv

pentru a da o mână de ajutor echipei la care s-a consacrat. A revenit în cel mai greu moment al existenţei clubului, însă a plecat cu scandal de la echipă după doar câteva luni, după ce a fost tras pe linie moartă de antrenorul Ovidiu Burcă.

Vali Lazăr vrea să se apuce de antrenorat după experienţa nefericită de la Dinamo

Ne-am întâlnit cu fostul căpitan al “câinilor” la Doha, pe stadionul Education City. Vali Lazăr este “de-ai casei” în condiţiile în care a locuit trei ani şi jumătate aici, cât a evoluat în campionatul Qatarului pentru Al-Sailiya, Al Kharaitiyat sau Al-Shahania. Are şi un apartament în Doha şi plănuieşte să se mute.

ADVERTISEMENT

După experienţa nefericită de la Dinamo, Valentin Lazăr a declarat pentru FANATIK că se pregăteşte să devină antrenor. În interviul acordat pentru publicaţia noastră, fotbalistul a explicat particularităţi despre viaţa în Qatar lăudând organizarea turneului final şi stilul bun de viaţă din Golf.

“După ce mă pun la punct cu licenţele de antrenorat, sunt aici în contact cu cineva şi sper să vin aici, în Doha”

Salut, Vali! Bine ne-am regăsit la Doha. Spune-mi puţin despre Campionatul Mondial organizat aici?

ADVERTISEMENT

– Toţi oamenii cu care am vorbit şi pe care îi ştiu de aici au spus că este o organizare ireproşabilă. Despre stadioane nu cred că poate nimeni să spună nimic. Mă bucur că azi văd al cincilea stadion, nu fusesem aici (n.r. pe Education City). În rest n-am auzit de nimeni să se plângă de ceva. Poate de căldură, că nu sunt obişnuiţi ca în această perioadă a anului să fie 30 şi ceva de grade în termometre.

Tu eşti obişnuit aici, ai jucat. Locuieşti aici sau vrei să te muţi? Care sunt planurile?

– Am locuit aici trei ani şi jumătate, am un apartament şi în viitorul apropiat, după ce mă pun la punct cu licenţele de antrenorat, sunt aici în contact cu cineva şi sper să vin aici, în Doha.

ADVERTISEMENT

“Dacă FIFA a luat decizia să nu se afişeze cu asemenea steaguri sau mesaje, cred că este decizia cea bună”

Sunt multe controverse în jurul acestui Campionat Mondial. Tu, care ai trăit trei ani şi jumătate aici, cum vezi această controversă?

– Eu în trei ani şi jumătate nu am păţit nimic. Nu am prieteni care să fi păţit ceva. Această controversă cu steagurile şi… mă depăşesc. Nu mă pricep la politică. Dacă FIFA a luat decizia să nu se afişeze cu asemenea steaguri sau mesaje, cred că este decizia cea bună.

ADVERTISEMENT

Organizarea pe parcursul turneului final este ireproşabilă. Aşa este şi când nu e Campionat Mondial?

ADVERTISEMENT

– Aşa stau treburile. Eu am jucat nouă luni şi pe perioada COVID-ului. Fiecare avea acreditarea lui, fiecare ştia ce trebuie să facă. Ei cam aşa sunt. Ce ţine de fotbal… Ce ţine de guvern, totul este tehnologizat, pe telefon. Este mult mai uşor să rezolvi anumite probleme ca la noi în ţară.

“Dacă voi găsi ceva voi continua să joc, dacă nu, mă axez pe antrenorat şi o să mai joc în Liga 3 în Ploieşti”

De ce este mai bun nivelul de trai aici ca în România? De ce vrei să te muţi aici?

– În primul rând câştigi mult mai mulţi bani şi eşti respectat pentru meseria ta. În al doilea rând, eu şi familia mea ne dorim să stăm la căldură. În momentul în care o să fie aici 50 de grade, noi o să avem vacanţă două-trei luni şi am putea să venim în România. Nivelul de trai… câştigi o sumă destul de mare, dar şi alimentele sunt mai scumpe. Dar nu atât de mult. În urmă cu cinci ani era o diferenţă mare. Acum, în România, ne apropiem de ei.

Vorbeşti despre licenţe de antrenor. După experienţa Dinamo, în România urmează altceva pentru tine?

– În România va fi doar în jurul Ploieştiului, dacă nu găsesc aici. Sunt în contact cu cineva pentru trei ţări de aici, din zonă. Dacă voi găsi ceva voi continua să joc, dacă nu, mă axez pe antrenorat şi o să mai joc în Liga 3 în Ploieşti. În Prahova mă gândesc să încep şi cu antrenoratul la academie până la următoarea licenţă şi încet, încet o să îmi iau şi licenţele şi rămâne de văzut.

“A fost o decizie tehnică, eu am răbufnit asupra lor. A doua zi ne-am strâns mâna nu chiar ok”

Spune-mi te rog pe scurt ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimele luni?

– Este simplu. O perioadă de patru-cinci meciuri am fost un jucător util pentru echipă. După ce au fost aduşi anumiţi jucători de conducere am fost tras pe linie moartă. Mi s-a spus că trebuie să accept statutul de rezervă. Cinci meciuri am intrat pe parcurs pentru câteva minute, dar la meciuri cu Târgu Jiu nu m-a băgat. A fost o decizie tehnică, eu am răbufnit asupra lor. A doua zi ne-am strâns mâna nu chiar ok, dar am plecat acasă. şi am reziliat. Eu am un drum al meu, ei au un drum al lor.

Ai reziliat, nu mai ai nicio legătură acum cu Dinamo?

– Nu, mai trebuie să plătească ei o anumită sumă. Au pus ei cât şi-au dorit în foaie.

“Nu mai vreau să socializez cu această persoană”

Ţi-a lăsat un gust amar?

– Nu mi-a lăsat un gust amar. În România trebuie să fii obişnuit tot timpul. Faţă de club nu am ce să reproşez, dar faţă de două-trei persoane, dar interesându-mă înainte cum au fost ca jucători şi antrenori, toată lumea mi-a dat feedback negativ şi mă bucur că nu am socializat şi în viaţa mea nu mai vreau să socializez cu această persoană.

VEZI VIDEO: