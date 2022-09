Verdict drastic în privința lui Edi Iordănescu: „E cel mai slab antrenor din istoria naționalei”. Propuneri pentru reconstrucția primei reprezentative

România a terminat la egalitate de puncte cu Muntenegru în grupa B3 din Liga Națiunilor, dar formația antrenată de Edi Iordănescu nu a beneficiat de avantajul meciurilor directe și s-a clasat pe ultimul loc. Muntenegru a învins România în ambele meciuri din grupă, scor 2-0 la Podgorica și 0-3 la București.

Ionel Ganea felicită succesul „tricolorilor” cu Bosnia și Herțegovina

Ionel Ganea a ținut să-i laude pentru victoria cu Bosnia pe fotbaliștii convocați de Edi Iordănescu. Bosnia a folosit mai multe rezerve în Giulești, după ce formația lui Miodrag Radulovic a câștigat grupa și s-a calificat în Divizia B din Liga Națiunilor încă din etapa a 5-a. Totuși, Ganea nu le-a luat din merite „tricolorilor”.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru victorie, măcar am încheiat campania cu o impresie bună. Nu contează că au jucat cu rezervele sau cu echipa a doua. Era rău dacă ne băteau. În plus, între naționale orice meci are miză, nu-ți poți desconsidera propria țară”, a mărturisit Ganea, pentru .

Deși, , iar , Ionel Ganea l-a amintit pe Alibec, atunci când a fost întrebat despre jucătorul remarcat. „Mi-a plăcut Alibec, s-a zbătut, a alergat mult, chiar mi-a dat senzația că și-a dorit enorm să câștige”, a adăugat fostul internațional.

Ionel Ganea, drastic cu Edi Iordănescu: „E cel mai slab antrenor din istoria naționalei”

Rezultatele slabe ale României, care a terminat pentru prima dată în istorie pe ultimul loc într-o grupă de preliminarii, l-au făcut pe Ionel Ganea să-l numească pe Edi Iordănescu „cel mai slab antrenor din istoria naționalei”.

Trebuia să plece mai devreme. Rezultatele nu-l ajută și nu-l recomandă pe Edi. Personal, n-am nimic cu el, să nu se supere, dar, dacă faci o analiză, vezi că e cel mai slab antrenor din istoria naționalei!”, a adăugat Ionel Ganea.

Fostul internațional român a venit și cu două nume care l-ar putea înlocui pe Edi Iordănescu pe banca naționalei. Victor Pițurcă, antrenor care a mai condus prima reprezentativă în trei mandate și Boloni, tehnicianul lui Metz, care a fost aproape să preia în iarnă echipa de fotbal a României. „Unul cu experiență, cum nu prea am mai avut în ultimul timp, ca Boloni, Pițurcă, antrenori care au confirmat, cu rezultate, cam asta aș alege”, a mai spus Ionel Ganea.

Ionel Ganea, de părere că naționala României are nevoie de o reconstrucție

Fostul atacant al României a amintit și despre criza prin care trece fotbalul din România. „Fotbalul românesc scârțâie în general, abia acum avem două echipe în cupele europene după o grămadă de ani, din urmă nu mai vine nimic, vedeți că sunt probleme și la loturile de tineret”.

Ionel Ganea nu crede că șefii fotbalului din România sunt interesați de rezultatele echipei naționale și . „Sunt probleme mari de tot! Ar trebui ca șefii fotbalului românesc să-și pună întrebări, dar pe ei îi interesează doar marketing, management, vânzâri, nu rezultatele naționalei”, a adăugat Ganea.

Fostul internațional român consideră că România are nevoie de o reconstrucție, mizând în mare parte pe fotbaliști tineri. „Eu aș reconstrui echipa națională, aș aduce doar jucători cu o medie de vârstă de 22-23 de ani și aș sacrifica doi ani pentru a crea o formație pentru viitor”, a spus Ionel Ganea.