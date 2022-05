Veste minunată pentru Istvan Kovacs! A fost selectat pentru Cupa Mondială din Qatar

”Centralul” din Carei se afla pe alături de Ovidiu Hațegan, dar acesta din urmă nu va fi prezent la turneul final după ce a avut probleme medicale în această primăvară.

Istvan Kovacs va arbitra la Cupa Mondială din Qatar

La acest moment, Istvan Kovacs este unul dintre cei mai bine cotați arbitri la FIFA și UEFA, astfel că erau foarte mici șansele ca el să nu fie selectat pentru Cupa Mondială din Qatar, care va avea loc în perioada 21 noiembrie – 18 decembrie.

Cavalerul fluierului îi va avea alături la turneul final pe asistenții Mihai Artene și Vasile Marinescu, primii arbitrii de tușă români care vor fi prezenți la o Cupă Mondială după Nicolae Grigorescu, în 1998.

Kovacs devine astfel al cincilea arbitru român care va conduce meciuri la Mondiale, după Costel Rădulescu – Uruguay 1930, Andrei Rădulescu – Mexic 1970, Nicolae Rainea – RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982 și Ioan Igna – Mexic 1986.

Trei femei vor arbitra în premieră meciuri la Cupa Mondială

FIFA a anunțat pe numele celor 36 de arbitri de centru, 69 de asistenți și 24 de arbitri VAR care au fost selectați pentru Cupa Mondială din Qatar. Se remarcă faptul că doar trei țări au câte doi arbitri de centru la turneul final: Franța, Argentina și Anglia.

Spania, care a avut trei ”centrali” pe lista preliminară îl va trimite în Qatar doar pe Antonio Miguel Mateu Lahoz. Astfel, Carlos del Cerro Grande și Jesus Gil Manzano vor rămâne acasă, la fel ca și turcul Cuneyt Cakir, un alt nume important de-alungul timpului.

Forul mondial a selectat arbitri de sex feminin pentru prima dată în istoria de 92 de ani a Cupei Mondiale masculine. Stephanie Frappart (Franța), Salima Mukansanga (Rwanda) și Yoshimi Yamashita (Japonia) vor avea șansa de a oficia la turneul final din acest an.

Kovacs a primit finala Conference League

Istvan Kovacs are parte de un an de vis. După ce a arbitrat semifinala de Champions League dintre Manchester City și Real Madrid, a fost delegat la , dintre AS Roma și Feyenoord Rotterdam, programată miercuri, 25 mai, de la ora 22:00, la Tirana.

Arbitrul din Carei este la un meci cu trofeul pe masă în cupele europene. Totul a început în 1978, când Nicolae Rainea a primit manşa retur a finalei Cupei UEFA, iar apoi au urmat Ioan Igna, care primea manşa retur a finalei Cupei UEFA din sezonul 1986-1987. În 1995, Ion Crăciunescu a fost delegat la Ajax – AC Milan 1-0, finala Ligii Campionilor.