Veste uriașă pentru Gică Hagi! Șefii unui club din Serie A vor să investească la Farul: „Suntem deschiși”

Gică Hagi a reușit o performanță incredibilă în sezonul trecut la Farul. Deși a adus titlul de campioană la Constanța, managerul tehnic al Farului pentru a putea menține ridicat nivelul echipei. „Regele” a primit o veste uriașă.

Șefii unui club din Serie A vor să investească la Farul

Gică . Totodată, „Regele” a cerut schimbări masive pentru ca sportul să aibă parte de mai mult sprijin, însă inițiativele fostului „Decar de Aur” al României au rămas fără răspuns.

O veste importantă a venit din Serie A! Andres Blazquez, directorul general în vârstă de 53 de ani al celor de la Genoa, a dezvăluit că vrea să investească la Farul. Ar fi un ajutor nesperat pentru formația pregătită de Gică Hagi.

Campioana României ar urma să fie sprijinită de 777 Partners, un fond de investiții american care deține un portofoliu larg de echipe, printre care și Genoa. Radu Drăgușin a plecat în această iarnă de pe „Luigi Ferraris” și .

„Am primit referințe bune de la Răzvan Raț. Suntem deschiși la colaborări”

„De doi ani am stabilit contacte, am primit referințe bune de la Răzvan Raț, cu care sunt prieten de zece ani. Și cu el m-am consultat când am decis să-l transferăm definitiv de la Juventus pe Drăgușin. El ne-a pus și în legătură cu Hagi.

La un club din București e mai greu să ajungem, dar suntem deschiși la colaborări”, a declarat Andre Blazquez, potrivit . 777 Partners, fondul american de investiții care are sediul în Miami, are în portofoliu numeroase cluburi de top.

Standard Liege (Belgia), FC Red Star (Franța), Vasco da Gama (Brazilia) și Hertha Berlin (Germania) sunt cluburile aflate sub investiția fondului american care a luat naștere în urmă cu 9 ani. În toamna anului trecut, pentru 640 de milioane de euro.

Fondul de investiții american a preluat Genoa în septembrie 2021. În mai puțin de 3 ani de activitate la Genoa, 777 Partners a investit suma de 110 milioane de euro. În această iarnă, Radu Drăgușin a fost transferat de Tottenham de la Genoa pentru 31 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri.

Ciprian Marica, detalii despre Gică Hagi: „Intervine frustrarea”

În urmă cu o săptămână, Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul, a făcut dezvăluiri despre Gică Hagi. Fostul atacant a susținut că Hagi se gândește la plecarea de la echipă, deoarece este nemulțumit pentru că nu reușește să atragă mai mult sprijin financiar.

„Gică vede potenţial, ştie cât de mult ar putea obţine şi intervine şi frustrarea. «Băi, simt că pot mai mult. Şi am reuşit». De fiecare dată trebuie să o ia de la capăt şi nu e uşor. Trebuie să-i fie foarte greu.

De multe ori răbufneşte. E obosit, nu e uşor. Munca pe care o face Gică este remarcabilă. Pentru el, câştigarea campionatului este prea puţin. Aspiră la mult mai mult. Da, cupele europene.

Şi-ar fi dorit, cumva, să-şi poată ţine jucătorii, să facă performanţă internaţională, nu doar naţională. Gică respiră fotbal. Dimineaţă, de la primele ore, e la Academie şi pleacă ultimul. Nu întâmplător apar aceste talente.

Lucrează după o filozofie clară. Gică, sigur, e dedicat 100%. E un profesionist şi e greu de înlocuit. Nu de alta, dar l-am văzut obosit şi reacţionând, că vrea să plece (n.r. – de la Farul), să facă un pas în spate”, a declarat Marica, la TV .