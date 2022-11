Vești proaste pentru Simona Halep după scandalul de dopaj. Ce nu are voie să facă la întâlnirea România – Ungaria din Billie Jean King Cup

Vestea a stârnit un val de reacții pozitive la adresa sportivei, iar FANATIK a aflat că .

Implicată într-un scandal de dopaj, Simona Halep nu are voie în zonele oficiale

Până la o decizie finală în cazul de dopaj, Simona Halep rămâne suspendată provizoriu și, pe lângă că nu poate participa la turnee, nu poate fi prezentă în zonele oficiale ale vreunei competiții naționale sau internaționale.

În aceste condiții, dubla campioană de Grand Slam nu poate asista la întâlnirea România – Ungaria, din Billie Jean King Cup, care se va desfășura la Oradea, în perioada 11-12 noiembrie, decât dacă își va cumpăra bilet și va sta în tribună ca orice spectator.

”Noi n-am invitat-o nicăieri, urma să vorbesc cu ea să vină ca spectatoare la Oradea. Deci nu o invitație specială! Dacă se duce și își cumpără bilet, bănuiesc că poate să intre oriunde.

Știți ce s-a întâmplst cu domnul Năstase la Mamaia. Exact aceeași treabă! Era suspendat, dar s-a dus și și-a cumpărat bilet, intrând ca spectator. E logic că Federația Română este sub Federația Internațională, dar am zis că nu are rost să facem noi ceva suplimentar”, a declarat președintele interimar al FR Tenis, George Cosac.

De ce nu o suspendă FR Tenis pe Halep

Oficialul federației a menționat faptul că în plan intern nu a luat nicio măsură disciplinară împotriva Simonei Halep, deoarece toate deciziile forului internațional se aplică de drept și în România.

”Ea nu joacă în campionatul din România, ea n-a jucat de 10-15 ani la nicio echipă, la niciun turneu. Federația Internațională a suspendat-o, deci ea nu va juca nicio competiție! Adică e clar că intră sub aceeași suspendare, ce suspendare să-i mai dau eu?

Nu am din ce s-o suspend. Ea e suspendată de Federația Internațională. Era considerată jucătoarea numărul 1, datorită clasamentului WTA. Dar ea în campionatul național n-a mai jucat de 15 ani”, a mai spus Cosac, pentru .

Adrian Marcu, antrenorul cu care Halep a colaborat după despărțirea de Darren Cahill din toamna anului trecut, a comentat cazul de dopaj al Simonei. Fostul căpitan al României în Cupa Davis este de părere că astfel de situații .