Victor Angelescu, prima reacție după declarația care a aruncat în aer FCSB – Sepsi. „Sunt tacticile domnului Becali”

după victoria la limită obținută duminică seara pe „Arena Națională” în fața lui Sepsi, într-un meci contând pentru prima etapă din play-off. „Roș-albaștrii” au acum un avans de 7 puncte față de urmăritoarele Universitatea Craiova și Rapid, și nu depind decât de ei pentru a se încununa campioni.

Victor Angelescu, reacție despre „omenia” de la FCSB – Sepsi 2-1: „Nu mai ai cum să faci așa ceva în 2024”

O declarație a lui Victor Angelescu, făcută sâmbătă seara la FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1, a aruncat în aer meciul FCSB – Sepsi. și miza pe faptul că la Sepsi lipsea, pentru a treia oară consecutiv într-un meci cu FCSB, tocmai vedeta Marius Ștefănescu.

Însă, a doua zi după el a revenit și a declarat că spusele sale au fost interpretat greșit. Angelescu susține că nu s-a referit niciodată la faptul că echipa lui laszlo Dioszegi s-ar da la o parte, ci că a acuzat anumite tactici utilizate de rivalul Gigi Becali înaintea unor meciuri importante.

„Cum a fost aseară, omenie sau nu?”, l-a luat abrupt la întrebări moderatorul Horia Ivanovici pe Victor Angelescu la emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu, nu! A bătut FCSB, nu a fost niciun fel de omenie. Am spus și data trecută, dar cred că s-a înțeles un pic greșt. Eu nu am spus niciodată că la meciul FCSB – Sepsi va fi blat sau va fi omenie. Eu am spus că Gigi Becali strigă tot timpul «Omenie, Omenie», tocmai pentru că e obișnuit de pe vremuri că se poate face așa ceva.

Mi-am arătat nemulțumirea, pe care continui să mi-o spun, că Sepsi a jucat fără cel mai bun jucător al ei. Și e clar că în momentul în care joci fără cel mai bun jucător, mai ales cu o echipă care, teoretic, e mai bună ca tine, care te-a și bătut de cinci-șase ori, era clar că FCSB era favorită.

Repet, ca să fie o chestie foarte clară. Nu cred că există niciun fel de discuții, omenii, blaturi cu absolut niciun club… Nu cred asta nici la Sepsi, nici la Farul, nici la FCSB, nici la noi, nici în play-out… Nu cred aceste lucruri, am spus-o de atunci. Nu mai ai cum în 2024 să mai faci așa ceva”.

Victor Angelescu: „Sunt tacticile domnului Becali!”

„Dar, ceea ce am atras atenția este că domnul Becali are anumite tactici, că dacă nu se mai pot fcae omenii, face o anumită ofertă înainte de meci pentru un anumit jucător, mai transferă un jucător pe care oricum îl vrei de la vară înainte de meci…

Uitați-vă, l-a luat pe Luis Phelipe înainte de meciul cu Iași… Niciodată nu cred că Poli Iași a avut vreo omenie cu FCSB. Dar să joci fără cel mai important jucător al tău e un mare minus pentru echipă.

Nu avea nicio treabă domnul Dioszegi. Tocmai, dacă ar fi fost vorba de omenie, Ștefănescu știind că merge la FCSB ar fi jucat, și poate ar fi jucat prost. Mai făcea și vreun penalty.

De obicei, când e vreo chestie de genul ăsta, mie ca și conducător mi-ar fi frică să bag un jucător știind că a semnat cu o rivală din play-off. Știe că de la anul va fi acolo, va fi mai mult interesat de ce se întâmplă acolo.. Și atunci, prefer să nu-l introduc.

Ați văzut, că și noi am luat jucători de la Hagi, dar nu am declarat niciodată înainte de Rapid – Farul că ni-l dorim pe Borza, sau că ni-l dorim pe Aioani”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Victor Angelescu despre lupta la titlu în SuperLiga: „FCSB e principala favorită”

Oficialul rapidist a recunoscut apoi că rivala FCSB este principala favorită la câștigarea campionatului după disputarea primei etape din play-off, mai ales că toate atu-utile sunt de partea sa.

„V-a fost un pic ciudă aseară că a bătut FCSB, chiar dacă era favorită?”, l-a mai întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Victor Angelescu, cu referire la faptul că „roș-albaștrii” au suferit destul de mult pentru obținerea celor trei puncte.

„Nu… Normal că ne-ar fi ajutat să nu bată, dar v-am spus, valoric FCSB este favorită într-un meci acasă cu Sepsi. Din toate punctele de vedere… Lot, formă, locul în clasament, punctele cu care a terminat… Și moral, faptul că i-a bătut foarte des în ultimul timp. Și asta contează.

Chiar dacă nu a fost cel mai spectaculos meci, FCSB a meritat victoria. Și repet, este, era și înainte, principala favorită la câștigarea titlului. E o echipă excepțională”, și-a încheiat oficialul rapidist intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

