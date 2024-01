Universitatea Craiova a fost umilită de . Oltenii tremură pentru play-off, în timp ce roş-albaştrii s-au desprins la 16 puncte faţă de adversara din Bănie, după meciul de duminică.

Vivi Răchită a dezvăluit ce spunea Ivailo Petev pe bancă: “Dan Petrescu e mic copil la înjurături pe lângă «zacuscă» ăsta”

Valeriu Răchită l-a făcut praf pe . Pe lângă tactica falimentară aleasă pentru derby, Răchită a dezvăluit că bulgarul înjură mai mult pe banca tehnică decât Dan Petrescu:

“Am citit pe buzele lui Ivailo câteva înjurături în bulgară… Dan Petrescu e mic copil la înjurături pe lângă «zacuscă» ăsta. Primele pe care le vezi sunt înjurăturile. Nu ştiu pe cine înjura.

Era şi de mamă şi de… Ăsta a fost sistemul de joc al Craiovei aseară: «zacuscă»”, a spus Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Petev: “Am primit primul și al doilea gol în cel mai rău moment al meciului”

Ivailo Petev a declarat după meciul cu Universitatea Craiova – FCSB 0-3 că arbitrajul a avut un rol important în stabilirea rezultatului final:

„Eu sunt mulțumit de dorința și străduirea jucătorilor noștri. Nu pot să spun că nu au luptat pentru meci. Arbitrul le-a făcut cadou un gol, iar noi două. În prima parte, am avut o situație 100% și încă 2-3 situații în care puteam să marcăm, dar din păcate nu am reușit să marcăm.

Am primit primul și al doilea gol în cel mai rău moment al meciului. Dar a fost foarte greu după 0-2 să mai marcăm. Am încercat dar nu am mai reușit. Având în vedere ce s-a văzut pe teren, rezultatul e cam mare, dar asta e.

“Dacă e problema la mine, eu mâine plec”

Nu a fost rău. Am avut stabilitate, dar cartonașul galben și având în vedere că nu a jucat mult timp (n.r. despre Badelj), am decis să schimbăm. Cel mai rău a fost că în minutul 50 am marcat încă un gol și atunci a fost greu să revenim.

(n.r. întrebat dacă se teme de o posibilă demitere) Nu, nu, nu. Dacă e problema la mine, eu mâine plec”, a spus Petev la FANATIK SUPERLIGA.

