Vlad Chiricheș a comentat marele transfer al lui Drăgușin la Tottenham. „E un fenomen al fotbalului românesc”

Vlad Chiricheş a plecat în 2013 de la FCSB la Tottenham pentru 10 milioane de euro. 10 ani mai târziu, un alt fundaş central român a ajuns la clubul uriaş din Premier League: .

Vlad Chiricheş, despre transferul iernii: “Drăgușin e un fenomen al fotbalului românesc și un prototip, modelul fotbalistului român”

Într-un interviu eveniment acordat pentru FANATIK, Vlad Chiricheş a vorbit în termeni laudativi de unul dintre cele mai tari transferuri la nivel mondial în această fereastră de mercato:

Drăgușin la Tottenham e un transfer surprinzător pentru tine?

– Nu, nu este surprinzător deloc. Cred că în momentul ăsta el e un fenomen al fotbalului românesc și cred că e un prototip, modelul fotbalistului român. Cine vrea să aibă parte de astfel de performanțe să se uite foarte mult la ce a făcut, cum a gândit și cât de serios a fost el.

Poate mulți o să spună: „Da, a jucat un an la Genoa…”. Puțini văd însă ce s-a întâmplat în spate. A jucat la Juventus, s-a antrenat acolo, apoi a plecat împrumut pe la Sampdoria, Salernitana și a trecut prin multe situații destul de grele. Până la urmă a găsit o echipă care i s-a potrivit, a avut randament foarte bun și acum este la un club extraordinar.

Un club pe care tu îl cunoști foarte bine…

– Bine, nu pot să spun foarte bine. Dar da. E un club mare, cu pretenții, chiar dacă nu a câștigat titlul în ultima perioadă. E un club important din Anglia, cu o infrastructură incredibilă. E nemaipomenit că Radu se află acolo.

„A împărțit un vestiar cu Bonucci și Chiellini. Nu e foarte ușor să faci față la nivelul acela”

Care e cel mai mare pericol pentru el la Londra, la Tottenham?

– Nu vreau să vorbesc despre pericole. Eu cred că el a demonstrat până acum că poate să facă față în situații grele și la cluburi bune. A fost la Juventus, la Genoa, sunt echipe cu istorie în Italia și nu știu dacă aș putea eu să îi dau vreun sfat. Tot ce a făcut până acum cred că a fost foarte bine și are alături de el oameni care îl ajută și din punct de vedere mental. Am văzut că are și ceva investiții, deci îl văd ca pe un băiat care are capul pe umeri. Oamenii de lângă el știu foarte bine ce are de făcut și pot să îi transmită lui ce trebuie să facă.

Spui că e un model pentru fotbaliștii români chiar dacă are doar 21 de ani…

– Asta cred. De la o vârstă fragedă a plecat de acasă de lângă familie într-o țară străină. A fost la 4-5 echipe de afară, a împărțit un vestiar cu Bonucci și Chiellini… Nu e foarte ușor să faci față la nivelul acela. Cred că este un model.

„Un fundaș central puternic, agresiv. Calități extraordinare pentru un fundaș central”

Ce îți place la el ca fundaș central? Care crezi că sunt calitățile lui?

– Să știi că nu l-am urmărit foarte mult și nu am văzut foarte multe meciuri în ultima perioadă. L-am văzut însă ca un pe un fundaș central puternic, agresiv. Cred că astea sunt principalele lui calități și sunt extraordinare pentru un fundaș central.

Vezi un cuplu Chiricheș – Drăgușin la Euro 2024?

– Mi-e greu să vorbesc acum când eu sunt accidentat despre echipa națională. Îmi doresc în primă fază să îmi revin, să pot să mă antrenez normal alături de echipă, să încep să joc și apoi pot să vorbesc și despre echipa națională.

